家住苗栗南庄的8旬林姓老奶奶，長期照顧患有硬皮症的兒子，在就醫及生活上都相當困頓，近日，林奶奶因兒子生病開刀需醫藥費而到處籌錢，頭份警分局南庄分駐所員警張明輝查察勤區時獲悉，12日下午與警察志工一起前往探視林奶奶，代轉善心人士捐贈的1萬2千元助金，希望能拋磚引玉，讓更多社會善心人士共同關懷協助林奶奶度過難關。

頭份警分局南庄分駐所員警張明輝是在日前查察勤區時，得知高齡82歲的林姓老奶奶，因長年照顧患有硬皮症的兒子，生活過得非常困苦，最近更因兒子生病開刀急需醫藥費，林奶奶到處籌錢，張員得知後通報警察志工協助，12日下午與警察志工等人前往奶奶家中關懷，並代轉善心人士捐助現金1萬2仟元，雖然金額不大，希望藉此拋磚引玉，讓社會善心人士能共同關懷並協助奶奶渡過難關。

頭份警分局長何孟宗表示，人間處處有溫情，南庄所員警主動關懷轄內民眾，讓一時困頓之民眾及時獲得幫助，解決燃眉之急，南庄所員警們熱心關懷民眾優良表現殊值嘉許，並藉此呼籲民眾，如發現身邊有需要幫助之人，隨時可與警方連絡，警方將全力協助並連繫社福機構，另請民眾發揮人飢己飢的精神，多多幫助真正需要幫助的人。

(中時 )