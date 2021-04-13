自助洗車場內，男子佔用洗車位，卻久久不見出來洗車，中市警局霧峰分局國光派出所員警獲報前往盤查，許姓男子見警眼睛閃爍不安，員警機警一查竟是傷害罪通緝犯，且車內及許男身上，還散發異常味道，果然許男躲在車上吸食毒品，這下罪加一等，當場將他上烤，訊後移送檢方偵辦。

日前凌晨4時30分左右，民眾報案指出，國光派出所附近的自助洗車場，有一輛休旅車佔用洗車位良久卻不洗車，且車窗緊閉，神神祕祕，員警到場發現大半夜的，還是有不少人正在洗車，遂依照報案特徵，逐一巡查下找到該車，發現男性駕駛人，一個人正坐在車內滑看手機，警方請該男下車，確認其身份及人身安全。

男子大半夜車開到自助洗車場，佔用洗車格不洗車，霧峰分局國光派出所員警獲報，令男子下車接受盤查，發現他是通緝犯，又持有毒品。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

警方盤查時發現，許男畏首畏尾形跡可疑，經M-Police警用行動電腦查詢後，發現許姓男子是傷害通緝犯，為求謹慎，馬上再請派出所內值班同仁再確認無誤，立即將46歲的許男上銬逮捕，又盤查過程，也聞到許男身上與車內，飄出一股異味，憑著經驗判斷，許男剛應該在車上吸食毒品，經搜索該車，果然在車內起獲吸食器與安非他命。

霧峰分局長陳家銘表示，國光派出所員警認真執勤，對於可疑人車皆能詳加盤查，淨化轄區治安不遺餘力，此次查獲通緝犯及毒品給予高度肯定，請民眾安心續作警察的後盾，支持警方強力執法，持續淨化台中市治安，維護市民大眾生命財產安全。

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(中時 )