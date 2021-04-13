全球晶片短缺問題嚴重，華為輪值董事長徐直軍指出，美國對大陸企業制裁，是引發全球晶片荒的主要原因。他認為，美國對華為貿易限制破壞全球半導體供應鏈的信任關係，因此很多國家開始推動自己製造晶片，避免出現斷貨風險。

日經新聞報導，徐直軍周一（12日）在全球分析師大會中提到，美國對華為制裁，造成全球晶片廠大量補貨，尤其大陸企業恐慌性回補庫存。過去這些公司幾乎沒有庫存，但現在的庫存量卻高達3~6個月，這已經破壞半導體供應鏈的穩定。

華為被台積電等相關供應鏈停止供貨後，剩下晶片庫存還能使用多久，徐直軍直言，只是暫時夠用，但不會維持很長時間，其他陸企也面臨跟華為相同情況。他表示，華為對於從實體清單中移除，已經不抱任何希望。

徐直軍說，在晶片庫存吃緊之下，華為採取兩種做法，首先供應特定區域、客戶，以爭取存活更長時間；再者，華為身為全球第三大半導體買家，擁有如此龐大需求，應該有企業願意為華為來投資生產。市場觀察家解讀，華為以拖待變，儘量延長目前晶片庫存時間，盼未來出現轉機。

「2021年華為的目標還是活下來，爭取活得好一點。」他徐直軍強調，面對未來發展，華為將加大研發投入，並公布五大關鍵戰略，其中汽車領域也是布局點。他表示，雖然不造車，但華為也想跟車企合作開創一些好的商業模式，會選擇合作夥伴深度合作，預計今年第四季，「華為inside」標識的智慧汽車將陸續推出。

(中時新聞網)