近期雖然受到美國10年期公債殖利率走升的影響，信用市場表現分期，存續期較長的投資級債與新興市場債表現受制，但特別股發行主體雖同樣以投資等級信評居多，但由於資產特性與產業分布不同，近一個月全球特別股指數仍上漲2.89％，在信用類資產中表現亮眼，連帶投信發行的特別股基金近一個月績效全數上漲，前三強基金績效更有3％。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，景氣復甦和低基期推升通膨壓力，債市已反應對經濟好轉的期待，且聯準會（Fed）持續傳遞鴿派訊息，預估利率再大幅上行的空間有限，不過市場也還需時間來適應利率上行環境，所幸景氣改善提供特別股基本面支撐，其中特別股市場中佔比最大的金融業今年EPS可望獲得改善，信用展望轉佳，市場也紛紛上調今年金融業獲利。

參考過往QE（量化寬鬆）退場期間，美債利率攀升初期雖然對特別股帶來壓力，然隨著利率高檔整理，特別股表顯趨穩，且因為其受益於高票息優勢，與存續期間相近的投資級債相比較，不僅相對抗跌，之後的彈幅也更為顯著。

邱郁茹指出，特別股的供需層面也有改善，去年因低利率環境造就企業大量發行特別股，在資本充足情況下，今年銀行業發行新股的意願降低，料今年特別股的新增供給量將低於去年，同時近期特別股發行利率皆低於原先預期，也顯示出儘管利率上揚，但投資者對特別股的需求並未減弱，因此，特別股表現仍不看淡。配置相對看好體質穩健大型金融及公用事業企業所發行特別股。

(工商 )