41歲趙小僑歷經1次人工受孕、2次試管失敗，好不容易成功懷上寶寶，卻在第二次產檢發現16周寶寶胎停，當天她還在準備寶寶性別派對，從狂喜瞬間變成淚別。休養1個月後，趙小僑深刻地體悟到求子不容易，決定斜槓開設Podcast節目，分享自身經驗及探討生育相關議題，陪伴更多備孕夫妻。

趙小僑宣布懷孕隔幾日，就發現16周的寶寶胎停，當場與丈夫劉亮佐抱在一起痛哭，3月初打起精神進行引產手術，花了12個鐘頭忍痛送走寶寶。調養身體的這一個月，趙小僑感觸到自己應該多做些什麼，根據《ETtoday星光雲》報導，除了原本就有的YouTube頻道「趙小僑女人說」，會再開一個純聲音分享的Podcast節目「勇氣媽咪．我懂妳」，每一集會邀請不同領域的專家，傳遞專業的備孕知識，希望透過分享心路歷程和探討生育議題，陪伴擁有相似經歷的女人們。

趙小僑進行試管手術失敗時，很多網友湧入安慰，令她感到相當意外：「原來女生不孕有那麼多人，全世界真的有人懂我！」加上看到許多女性在過程中不被諒解，趙小僑感觸良多，也覺得自己能有老公和家人的陪伴非常幸福。

現階段的趙小僑，還沒跟劉亮佐討論好要不要繼續拚生小孩，心態轉變為順其自然，但她認為自己已經擁有很多美好，甜蜜地告白：「我有一個全世界最棒的老公，我兒子也這麼愛我，我婆婆、我小姑，家裡面的人都非常好」。

(中時新聞網)