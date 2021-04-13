台灣基進立委陳柏惟第2階段罷免連署開跑，成各界關注焦點，對此，宅神朱學恒表示，他認為2階連署會過，但現在就是看罷免陳柏惟案是否會和公投一起舉行，如果合併投票，他預言，陳柏惟今天就可以打包了。

朱學恒今（13日）在其主持時事節目《POP搶先爆》上表示，現在罷免陳柏惟的2階連署還在進行，但是因為目前大家正在忙媽祖遶境，所以還不知進度為何，但他認為連署不會有太大的問題，最終連署應該會過。

朱學恒表示，現在就是在看罷免陳柏惟案是否會和828公投合併舉行，這個目前待中選會確定 ，如果公投和罷免陳柏惟是分開來，那一定對陳柏惟比較好，但如果是合併，陳柏惟今天就可以打包了。此時，同台的資深媒體人陳東豪在旁哈哈大笑。朱學恒接著表示，但中選會一定會想盡辦法把公投和陳柏惟罷免案拆開來，不過，反正時間還早還有許多可以討論。

陳柏惟罷免案進入第二階段連署，國民黨立委林為洲7日質詢中選會主委李進勇表示，陳柏惟罷免案投票能否跟8月28日公投一起辦理，李進勇答覆，罷免投票正式成案後，依規定會在20天到60天之內必須辦理投票，罷免案是否要跟罷免案合併辦理，法無明文規定，須經由委員會討論。林為洲質疑，若公投與罷免合併辦理投票，選票頂多5張票，比起上次九合一投票的選票數少，中選會的說法好像在找理由。

(中時新聞網)