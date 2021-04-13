後疫情時期產業復甦加上5G開台，帶動產業回流與資訊相關軟硬體需求、數位轉型熱度提升。東元集團旗下系統集成商東捷資訊(6697)攜手工業電腦大廠研華(2395)，協助工業電腦廠艾訊(3088)導入製造執行系統（MES）及企業戰情室建置，協助艾訊智慧製造升級。

2005年4月上櫃交易的艾訊為研華轉投資公司，研華目前持股26.9％，為最大法人股東。而研華2019年5月斥資1.47億元參與東捷資訊私募案入股投資，針對智慧工廠領域策略結盟形成上下游協同共創夥伴，目前持股東捷資訊18.61％。

隨著5G世代到來，智慧製造商機持續擴大。據高通調查，2035年5G產值將高達13.2兆美元（約新台幣371.6兆元），推估智慧製造經濟價值將超越行動通訊逾1倍，產值上看4.8兆美元（約新台幣135.1兆元）。

艾訊製造暨運籌管理中心副總經理林中彪表示，作為自動化設備廠商，公司瞭解系統重要性。此次選擇攜手東捷資訊，主要看重東元集團在智慧製造領域的實力，加上研華參與，非常期待三方透過系統升級與更新，協助艾訊再向前邁進。

東捷資訊行銷長康俊彥表示，東元集團近年持續朝向智慧製造邁進，其中產線自動化與智慧化在疫情中完美替補人力空缺，成為集團與東捷資訊攜手的最佳實例。此次結合集團在製造領域能量，加上研華在工廠硬體端的實力，有信心助艾訊再攀高峰。

研華智慧工廠解決方案產品開發協理林世彰表示，東元內部團隊對於數位轉型積極開發及自主升級，東捷資訊在智慧製造領域具專業知識及實戰經驗團隊。此次艾訊升級導入案借重東捷資訊實力，配合研華在工廠端的經驗，相信絕對是產業界最佳案例之一。

(時報資訊)