大陸女星Angelababy（baby，楊穎）日前在節目自爆，曾被劉嘉玲拉黑，讓她相當錯愕，以為自己說錯什麼話，近日，劉嘉玲出席活動時，也親自打破不合謠言，澄清是個烏龍。

Baby之前在陸綜《王牌對王牌》中被問到「遭圈內好友拉黑（黑名單）了會怎麼辦？」她也坦承真的遇過這種情況，原來是春節時她在三亞遇到劉嘉玲，當時兩人相談甚歡，因此分開後她還發微信祝劉嘉玲新年快樂，沒想到竟顯示「對方已不是你的好友」，讓她感動很困惑，不知道是不是自己說錯話。

劉嘉玲親回應Baby不是微信好友原因。(圖／翻攝自微博)

後來朋友問了劉嘉玲，她大笑說自己換了微信，才讓Baby鬆口氣，只是虛驚一場，雖然主持人試圖以這樣很正常緩和氣氛，但也成功引發兩人不和話題。近日，劉嘉玲出席活動時，又被問到此事，她表示因為常換微信帳號，所以很多朋友都忘記加回去「幾年沒說話真的忘了，大烏龍」。

劉嘉玲也透露「我只通知平時有聊天的，那種幾年在微信上沒有交流的，哈哈哈，我可能就忘了」，不過劉嘉玲之後有在上海碰到Baby的經紀人，對方也馬上把Baby微信帳號轉給她，並對忘記通知到Baby等好友表達歉意。

劉嘉玲12日到上海看秀，穿著深V透露禮服的她，小露酥胸和事業線，狀態仍維持相當好，皮膚緊緻無瑕疵，根本看不出55歲，凍齡外貌驚豔不少人。

(中時新聞網)