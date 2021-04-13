三重二重疏洪道兩側6筆共有3筆土地順利脫標。（許哲瑗攝）

金山老街周邊3筆共9筆住宅區土地，全數全壘打脫標。（許哲瑗攝）

三重區三重段174地號成為本次標售人氣王，由老牌上市建商國泰建設以近33.95億元得標，換算每坪脫標單價約171萬元。(新北市地政局提供)

國內土地標售市場依舊熱絡，新北市地政局今標售三重二重疏洪道兩側6筆、金山老街周邊3筆共9筆住宅區土地，共吸引25封標單競逐，最終標脫6筆，脫標總價達39億5377萬元；其中三重區三重段174地號成為本次標售人氣王，由老牌上市建商國泰建設以近33.95億元得標，換算每坪脫標單價約171萬元。

新北市地政局今日標售9筆整體開發區土地，共標脫6筆，總價達39億5377萬5745元，整體溢價率約56.9％。其中金山重劃區內最後3筆住宅區土地在今日全數標脫，三重區則脫標3筆；整體脫標率達66％。

其中，二重疏洪道重劃區內的三重段174地號，是重劃區內少數大面積且方正的土地，面積廣達1982坪，本次共有17封標單搶購，最後由老牌上市建商國泰建設以近33億9460萬元得標，加價金額逾14億元，溢價率約71.37％，每坪脫標價約171萬2026元，打破該區地價紀錄。

新北市地政局分析，金山重劃區這次能全數標脫，主要因為重劃開發提供2.57公頃公共設施，且鄰近金山老街，帶動本次投標熱度。另二重重劃區中2筆標脫的住宅區，也因配合地方發展，從原先的變電所及自來水用地，經都市變更為住宅區，並於第一次公開標售即順利標脫。

(中時 )