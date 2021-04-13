福島核電廠核子事故發生至今已逾10年，日本政府花這麼久才在今天拍板將「核廢水」排放入海，主因核電廠腹地內的儲水槽數量已逼近極限，考量科學分析及海外慣例後做出決定。

● 要排放入海的核廢水何來？

紐約時報與法新社指出，2011年強震與海嘯侵襲日本東北部，造成1萬9000人罹難，福島核電廠6座反應爐裡的3座熔毀，成為俄國車諾比（Chernobyl）後最嚴重的核災。

為讓反應爐內熔融核燃料保持在穩定狀態，福島第一核電廠必須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的「污染水」，每天以140公噸的速度持續增加。

這些污染水透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」。這種含有氚的核廢水日積月累，被貯藏在核電廠腹地內，截至今年3月已有1061座儲存槽，預料2022年秋天就將全滿。

● 什麼是氚？排入海的核廢水有無害？

氚（tritium）是一種氫放射性同位素，專家表示只有在極大量情況下才會危害人體。氚有多種實際用途，包括製造核武、醫學用的生物顯影劑或逃生口標誌等須在黑暗中發光的物品等。

日本一般核電廠產生的含氚水排放入海時，標準值是每公升不超過6萬貝克。東京電力在排放前會先把核廢水用海水稀釋百倍以上，每公升含氚量將不到1500貝克，是日本境內標準的1/40。

各國對氚的容許值不同，以飲用水含氚上限值來看，世界衛生組織（WHO）標準則為每公升1萬貝克。因此，日本排放入海標準約WHO提出國際標準的1/7。

● 核廢水儲水槽將滿 沒時間再猶豫

日本專家學者會議從2016年秋天以後，基於相關影響斷斷續續進行檢討，曾提出多種方式來處理核廢水。日本政府2019年12月23日公布專家學者會議報告書草案，共有3種處理方式，分別是稀釋後排入海洋、蒸發後排放進大氣及2種並用。

有關稀釋後直接排放入海，是日本核電廠普遍使用的方式，先稀釋到符合國家規範標準後再排入海中；至於蒸發後排入大氣，則是將核廢水蒸發後透過排氣管將水蒸氣排放進大氣，但同樣必須符合國家排放標準。

日媒日前報導，日本政府決定「排放入海」的政策方針，主因是核電廠腹地內儲水槽數量已近極限，也逼近決定處理的最後期限。

● 爭議性在哪？福島漁產會否受衝擊？

像反核的「綠色和平」（Greenpeace）等環團認為，放射性物質像碳-14會殘留在水中，並「輕易聚集於食物鏈」，長期下來累積攝取的量可能傷害DNA，希望東電持續儲存這些核廢水，直到發展出更先進的過濾科技。

日本當地的漁民也憂心，10年來他們努力說服消費者相信福島海鮮安全無虞，但核廢水一排放，這些努力恐將功虧一簣

日本政府表示，福島核廢水的放射性物質遠低於國際安全值上限。日本政府引述聯合國的報告指出，不要說目前兩年內排放完的方案，即使將福島核電廠全部核廢水集中在一年內排放，對日本產生的輻射暴露量也會低於「自然輻射暴露量的千分之一」。

日本政府對於食品的輻射安全劑量規定上限為每公斤100貝克容許值，相較歐盟的標準是1250貝克/公斤、美國是1200貝克/公斤；福島縣更針對農漁產品設定更嚴格的50貝克／公斤上限標準，以博取消費者信賴。自2011年以來，已有數十萬種福島食品通過檢測。

● 專家怎說

日本大分大學（Oita University）輻射風險評估專家甲斐倫明告訴法新社，控制核廢水的稀釋濃度與排放量很重要，「科學家普遍有共識，（核廢水排放）對健康的影響很微小，但排放核廢水不能說風險為零，這就是爭議所在」。

倫敦帝國學院分子病理學專家湯瑪斯（Geraldine Thomas）表示，氚「一點也不會構成健康風險」，況且排入太平洋後還會有稀釋效應。她表示，碳-14也不會危及健康，反倒是目前海水中所含汞「應該比任何福島產品」更讓消費者憂慮。她還說會「毫不猶豫」食用福島海產。

日本經產省2019年規劃排入海洋或蒸發後排放進大氣等核廢水解決方案，國際原子能總署（IAEA）去年表示兩種方式「技術上均可行」。

● 國際仍有食安疑慮 日本漁民氣炸

福島核子事故發生後，全球部分國家或地區一度禁止日本東北及關東部分地區生產食品進口該國，雖然隨著時間過去及日本政府持續推動解禁，但目前仍有15個國家或地區，禁止上述地區食品進口，或要求提出不含輻射的檢驗證明書。

但日本政府花了10年才做出排放入海的決定，為何「風評被害」（指受某事影響而遭受外界負面觀感）憂慮不斷、海外反彈也未見消弭？報導指出，這跟外界對東電的不信任，及日本政府將工作委由東電、動作遲緩有關。

福島核子事故發生後不久，就接連發生含有超標輻射物質的污染水流入大海的事件，甚至還發生流入大海後超過一個月才對外公布的情況。

每日新聞報導，日本全國漁業協同組合連合會（全漁連）會長岸宏說，對日本政府不顧他們7日重申反對立場及要求審慎判斷，仍然做出排放入海的決定，感到非常遺憾，「完全無法接受，將強烈抗議」。

共同社報導，福島縣漁業相關人士氣憤地說，日本政府的決定讓他們過去10年來的努力都白費。由於福島縣沿海漁業即將進入正式捕撈期，不少漁民都感嘆，「決定的時機真是糟糕」。

(中央社)