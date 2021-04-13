基隆一名陳姓男子為替吳姓友人出氣，2019年開車前往仁愛區南靈宮前停車場與劉姓男子談判，陳見劉持槍托擊破車窗，嚇得開車逃離，不慎撞死劉，警方依涉犯殺人罪嫌將陳男送辦。基隆地院近日審結，法官認定，陳男行為屬正當防衛，判決無罪。

判決指出，劉男與吳女有毒品交易糾紛，雙方相約在仁愛區南靈宮前停車場談判，陳男載著吳到相約地，劉男先是用右手肘敲擊副駕駛座車窗玻璃，陳為保護自己及車內友人安全，隨即駕車逃離現場，原先欲沿南靈宮左側駛離，但因路幅狹小無法離去，立即倒車改往右側離開，但劉站立在車前擋住去路，並雙手舉起手槍指向車內。

陳男見狀緊急轉向逃離，劉男不慎被撞上引擎蓋，但車輛持續前進至邊坡草叢缺口才停下，劉臥倒在左前輪身亡，吳、陳等4人隨即棄車逃逸，檢方去年偵結，依殺人罪嫌起訴，認為陳男可以煞車，卻向前行駛15公尺，直到撞上邊坡才停車，屬防衛過當。

基隆地院近日審結，法官勘驗現場監視器後，以現場欄杆位置推算陳當時車輛時速僅17公里，並非猛踩油門衝撞，認定陳在偵辦時，辯稱只是要逃離現場，以為劉男會閃開等話，確實有據，因此，難以認定有殺人犯意，加上陳、留雙方並未相識無仇恨糾紛，沒有致人於死地的動機。

法官進一步說明，陳駕車離開時，劉站在車前，並雙手舉槍朝向車內，舉槍位置向前延伸約落在車輛前擋風玻璃中央一帶，當時陳處在生死之際，情急之下才往前行駛，只為躲避攻擊與逃離現場，但疏於注意才發生憾事。

法官認為，陳男應屬傷害致人於死，但其反擊手段，是在確保自己與車上友人生命、身體安全，由客觀上審察，屬適當且必要，符合正當防衛要件，並未過當，因此判決無罪。基隆地檢署表示，收到判決書後再決定是否上訴。

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(中時 )