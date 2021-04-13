金門著名古蹟「清總兵署」內300年木棉樹王在每年3到4月盛開火紅花朵，掩映紅磚疊瓦成為當地繽紛即景。（金門縣林務所提供）

繁花落後結實的蒴果裂開，大量棉絮四處飄散，造成不少民眾過敏反應，也帶來四周地面髒亂問題。（李金生攝）

繁花落後結實的蒴果裂開，大量棉絮四處飄散，造成不少民眾過敏反應，也帶來四周地面髒亂問題。（李金生攝）

工作團隊4人均取得樹藝師國際認證，作業過程主要利用攀繩進行吊掛，將對樹體的傷害減至最小。（李金生攝）

樹藝師李勝倫（左）和縣林務所長鐘立偉（右）提醒民眾切勿靠近工區，以免發生危險。（李金生攝）

金門著名古蹟「清總兵署」內300年木棉樹王在每年3到4月盛開火紅花朵，掩映紅磚疊瓦成為當地繽紛即景。但隨風飄散的棉絮卻也帶來過敏不適問題，縣林務所委託攀樹專家摘除估約1萬顆的蒴果，同時進行棲地保育，讓好風景只有美麗，不再有錯誤。

縣林務所長鐘立偉說明，矗立於總兵署後方的老木棉高約23.6公尺，胸徑約131公分，冠幅約430平方公尺，枝下高約5.5公尺，據當地耆老傳述，樹齡超過300年。該所考量古蹟周邊的安全，近年持續執行棲地改良、樹勢自體拉撐保護措施與定期健檢、蒴果移除作業，讓老樹與社區保持友善關係。

老木棉每年3到4月盛開的火紅花朵，吸引絡繹遊客拍照打卡，也是春遊金門的最美麗亮點。但繁花落後結實的蒴果裂開，大量棉絮四處飄散，造成不少民眾過敏反應，也帶來四周地面髒亂，連居家紗窗也卡滿棉絮的問題。

該所評估今年因為氣候乾旱，花況更勝往年，果實數量約有1萬顆，委由台灣台灣樹木保育公司的攀樹師團隊配合果期，在4月13-16日進行蒴果摘除作業，現場雖有架設安全圍籬警戒，但非工作人員切勿靠近，以免發生意外。

樹藝師李勝倫表示，工作團隊4人均取得樹藝師國際認證，作業過程主要利用攀繩進行吊掛，將對樹體的傷害減至最小，果實摘除也盡量以人力徒手作業，支梢部分則利用長鋸輔助，總兵署的房舍已用帆布基本防護，但果實掉落仍有噴飛風險。

(中時 )