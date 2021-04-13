金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）在13日締造歷史，他單場砍下53分，生涯在勇士累積超過17783分，刷新傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）保持的隊史紀錄！柯瑞首節就狂砍21分，終場以116-107擊碎丹佛金塊。柯瑞打破紀錄的一球是在首節剩下1分多鐘時，單刀持球衝入上籃得手。

With this basket, Steph stands alone as the @warriors all-time leading scorer, passing Wilt Chamberlain! pic.twitter.com/oNMcdDuztF — NBA (@NBA) April 13, 2021

柯瑞此戰居然只出手24次，三分球投18中10，罰球16中15，金塊對他束手無策。張伯倫當年在勇士（1960-65）打了5個半球季，最後被交易到費城七六人。柯瑞花了差不多兩倍的時間（扣掉受傷是第11個球季）才追上張伯倫，可見張伯倫有多厲害。柯瑞謙虛地表示：「我只是慶幸張伯倫的時代沒有三分線。」

其實張伯倫連罰球都很差，大概要練三分球也是不可能的。張伯倫生存在身高等同於實力的年代，柯瑞比張伯倫矮了26公分，做到的卻更多。張伯倫在勇士期間場均出手33.3次，柯瑞17.3次。張伯倫沒在勇士摘冠，柯瑞拿了3冠，還成為史上首位全票MVP，因此被譽為革新現代籃球的指標人物。

勇士另一位名人堂前輩碰巧也是神射手，就是夢幻一代的球星穆林（Chris Mullin）。魔術強生曾說：「當上帝創造了籃球，祂同時做了一位籃球員叫做穆林。」穆林是左撇子，因此被譽為「上帝的左手」。穆林生涯累積17911分，包括13季勇士、3季溜馬。柯瑞目前17818分。

輸球的金塊還傷了陣中大將，賈瑪莫瑞（Jamal Murray）在終場讀秒階段切入上籃，他起飛之後在亂軍中失去平衡，著地時傷到自己的左膝，被攙扶離場。

(中時新聞網)