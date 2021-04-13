友達將參加Touch Taiwan 2021智慧顯示展覽會，以「翻轉無限 極致睛彩」為主題，展示全系列友達獨家ALED先進顯屏技術，包含領先業界導入居家娛樂、車用等尖端Micro LED顯示技術應用，以及小間距LED顯屏解決方案，適用於室內外超大型零售、展演場域。鎖定金融與醫療應用的新一代感測與觸控技術、護眼技術新應用、智慧零售場域全方位軟硬體整合解決方案，以及循環經濟成功案例。展現以顯示技術為核心，結合AIoT，延伸出創新場域應用，建構產業生態圈，成為解決方案領航者的最佳成果。 友達致力投入先進顯示技術開發，早年即率先佈局Micro LED技術，並領先導入車載應用。本次推出全系列獨家ALED顯屏技術應用，進一步將Micro LED以創新型態產品導入居家娛樂、車用市場。

此外，友達也攜手集團及生態圈夥伴推進大型室內外空間，整合模組與系統，並涵蓋安裝與售後服務，運用小間距LED顯屏為各式零售、展演、娛樂等公共場域打造超大型拼接牆完整解決方案。

LED技術透過模組化設計，能任意自由拼接成巨型看板或曲面型螢幕，此次展示的超大型LED拼接牆，具備P1.25超小像素間距，超越目前市場主流P2像素間距，為觀賞者創造身歷其境的視覺震撼和3D立體擬真效果，將會是百貨商場、高階商業空間，或是智控戰情室應用的最新利器，也能在不利出國取景的後疫情時代搭建為拍攝佈景，讓演員能在LED牆佈景前大秀演技。

友達LED顯示器亦能拼接出弧形賽車模擬情境，選手在搭配弧形拼接所呈現的虛擬場景中，輔以模擬技術領航者智崴科技的六軸動態駕駛座椅，更能融入賽車情境。

Micro LED創新技術應用至人車溝通與居家娛樂 突破顯示型態與效能看好Micro LED具有高亮度、高對比、廣色域、反應速度快與高信賴性等優點，友達以不斷精進的巨量轉移製程技術，結合深耕多年的自發光主動矩陣式（Active Matrix）低溫多晶矽（LTPS）背板製程與驅動電路設計，展示一系列車載顯示器應用。

友達12.1吋169PPI Micro LED顯示器，為單片式Micro LED顯示器，採用色轉換技術，具有高耐候性與高穩定性，加上LED高亮度，即使在陽光下，仍能滿足駕駛對於行車安全資訊的可視性，應用情境為車用儀錶板或是中控台顯示器。去年發表的9.4吋228PPI柔性Micro LED顯示器，為全球首發、最大單片式柔性Micro LED顯示器，採用RGB三色LED，擁有同級尺寸最高解析度，色域達NTSC 120%，以雙面板雙曲率拼接成S形CID展示，今年更是與錼創攜手合作，首次展出1.39吋全球最高像素密度338PPI正圓形Micro LED顯示器，可搭配中控台作為電子旋鈕應用，獨特的異形切割技術，能提供車廠客製化的解決方案，適合針對不同車用座艙儀表作多樣化設計，提升駕駛操作的直覺和安全性。正圓形Micro LED顯示器模組亦可提供行動穿戴裝置使用，其高達338PPI像素密度、超廣視角及可高亮度顯示的表現，大幅擴大了行動穿戴裝置的使用情境。無論是靜態或動態的活動、豔陽天或雪地中，Micro LED均能清晰顯示資訊，大幅提升使用者的視覺體驗。

現場同時展示友達與全球家電巨擘合作的Micro LED 顯示器，採用獨家主動矩陣式，搭配LTPS製程玻璃載板技術，以及微米等級三色LED光源，實現超細膩畫素絕美色彩及精準亮度。其模組化設計突破現有電視框架，可配合裝設空間拼接專屬的Micro LED 顯示器，顛覆使用者對於頂級居家視聽體驗的想像。

友達在電競領域耕耘多年，稱霸全球電競顯示器面板。著眼電競產業對高畫質、高對比、低延遲等需求日漸攀升，友達將尖端的顯示技術延伸至不同尺寸的電競應用，將展出搭載Mini LED背光的UHD 4K高解析32吋電競顯示器面板及17.3吋電競筆電面板，除了具備AHVA廣視角優勢，還透過Mini LED調光技術，達到百萬動態對比，更分別符合業界最高的VESA DisplayHDR 1400及1000規範，能清楚呈現遊戲場景明暗細節，更具臨場感。

此外，同時也展出25吋FHD 360Hz AHVA電競顯示面板，擁有業界最快360Hz高刷新率，使反應時間縮短至僅1毫秒，不會有殘影，讓玩家盡情體驗流暢的遊戲快感。 醫療工作首重精準，高畫質影像及色彩為精準醫療的根本。全球第一台32吋4K Mini LED 2304分區調光手術用顯示面板，使用領先的Deep Red真實紅技術將紅色進行最適化調校，真實地呈現人體組織及血液層次與細微差異，在內視鏡及手術過程中，協助醫師達到更精準的判斷。

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