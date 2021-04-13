住房VS動物方程式 療癒系住房夯(圖：各業者提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

因為肺炎疫情，許多人無法出國遊玩，這防疫禁封的感受，不能自由隨心所往已邁向一年多，讓出遊、住宿有了不同「質變」，飯店不再只是單純提供住宿及餐飲服務，療癒系的旅程受到旅人喜歡，近期已有許多飯店業者，以「動物」為主角，推出不同的療癒系住宿專案！如台北晶華雖是都會型飯店，但新的方案也是螢火蟲及馬匹為主軸；宜蘭「綠舞」，在日式主題園區陸續迎接超人氣巨星「羊駝 」、「水豚 」、「刺蝟」、「狐獴」等動物明星加入大家庭，讓旅人可以零距離接觸萌寵；蘭陽烏石港海景酒店因應賞鯨季節，搭上遊艇在頭城鄰近外海找尋鯨豚蹤跡，也讓遊客親身感受大海的魅力！

春暖花開，台北晶華酒店端出私房景點，規劃出上山和下海兩款春天版本秘境出遊住房專案，房客可以走入山林欣賞螢光點點的「春令「螢」生態之旅」以及沿著海邊於馬背上觀賞夕陽餘暉的「初春·走馬看花」，兩款住房專案自即日起陸續推出，每人每晚2,990元起，結合五星旅宿與活動體驗，一同探索台北近郊的美景！

「春令「螢」生態之旅」住房專案將由生態專家帶領大小朋友走入螢光秘境(圖：台北晶華提供)

「春令「螢」生態之旅」專案將能於台北園外園享用豐盛的半自助式晚餐(圖：台北晶華提供)

「春令「螢」生態之旅」住房專案，是由台北晶華酒店獨家攜手位於五股的準園休閒農場打造的親子共學行程，共有三天兩夜和兩天一夜的住宿選項，每人每晚2,990元起，除了入住五星級酒店豪華客房、盡享郵輪式度假設施之外，更安排有生態專家進行「準園螢火蟲生態導覽」、並於台北園外園享用豐盛的半自助式晚餐。準園休閒農場擁有得天獨厚的三千坪遼闊綠地、近年來致力於復育螢火蟲使命，園內預估數量超過二十萬隻，生態專家將帶領大小朋友走入螢光秘境，親身體會與大自然共好的美景。

「初春·走馬看花」住房專案平日入住可享BMW試駕體驗(圖：台北晶華提供)

「初春·走馬看花」由專人導覽園區並騎乘馬匹於沙灘踏浪(圖：台北晶華提供)

除了親子遊程，台北晶華也準備了大人款的春遊行程──「初春·走馬看花」住房專案，攜手綠野馬術文創園區、將浪漫的海岸馬術體驗結合飯店住宿與餐飲服務，平日入住可享房型升等或輕鬆試駕BMW百萬名車任你馳騁於淡水黃金海岸邊，打造唯美的春日時光，每人每晚4,900元起，兩人成行。參加這個專案的旅客可駕駛飯店提供的BMW房車前往秘境，由專人導覽位於淡水沙崙海水浴場旁的「綠野馬術文創園區」，並騎乘馬匹於沙灘踏浪，享受海風吹拂，欣賞浪漫夕照，一起感受BMW車子的馬力與駕騎馬匹伴隨層層浪花的雙重魅力，留下難忘回憶。綠舞國際觀光飯店今(2021)年即將滿三週年，在園區不僅可以穿著浴衣等服裝，在日式主題園區來一場偽出國或Cosplay之旅，即日起陸續迎接超人氣巨星「羊駝 」、「水豚」、「刺蝟」、「狐獴」等動物明星，零距離接觸萌寵。而且園區還是搭船遊湖餵魚體驗，甚至可以餵綠頭鴨、鴛鴦等鳥禽，尤其現在綠頭鴨們還有可愛的鴨寶寶，也有機會一睹小鴨風采。

羊駝巡禮(攝影：洪書瑱)

目前「綠舞」中公羊駝「可可」與母羊駝「露露」，在四月園區規劃羊駝巡禮開放時間為早上11:40-12:10，以及下午2:30-3:00兩場(如遇雨改為在遊客中心室內互動)，除了看到可愛二隻羊駝在園區像走台步般在園區漫步外，最值得一提的是在指導員的指導下，可以撫摸甚至還能擁抱可愛的「草泥馬」，是難得接觸體驗，於綠舞粉專拍照打卡再贈送園區牧草1份。

舞山景雙床客房(圖：綠舞提供)

水豚(攝影：洪書瑱)

刺蝟(攝影：洪書瑱)

餵鴨體驗(攝影：洪書瑱)

餵魚體驗(攝影：洪書瑱)

另外，為了豐富親子家庭的入園體驗，園區還有兒童遊戲室、室內跳跳床及攀岩設施外，遊客中心還可以有不同的彩繪DIY。為了邀請民眾入園體驗，飯店即日起開放預訂「綠舞森友會」三天兩夜住房專案，入住期間為即日起至8月31日(二)止，每房最低NT＄13,998起，雙人客房最低一睌一人＄3,499、四人客房最低一睌一人NT＄2,512，此方案須連續入住2晚。房客可享有精緻早餐，暢玩超人氣「Cosplay熱血動漫祭」，體驗飯店精心打造的室內跳跳床及攀岩設施、品嚐主廚精選經典雙人下午茶（原價NT＄499+10%/套），還有備受好評的輿神同行和忍者之森體驗營二擇一，搶先體驗最新推出萌寵互動活動！

龜山島(圖：蘭陽烏石港海景酒店提供)

客房(圖：蘭陽烏石港海景酒店提供)

賞鯨船(圖：蘭陽烏石港海景酒店提供)

賞鯨豚(圖：蘭陽烏石港海景酒店提供)蘭陽烏石港海景酒店因應賞鯨季節，酒店推出鯨囍饗宴客房住宿專案，即日起至10月30日，兩人同行，一泊一食，每房＄4,599起，另提供鯨囍之旅行程乙趟；行程從烏石港出發，往龜山島方向前進，全程約2小時，由專業解說員帶領，可親眼看見海上芭蕾舞者之稱的「長吻飛旋海豚」華麗轉身，或號稱海洋公園明星的「瓶鼻海豚」活潑跳躍，偶爾還可巧遇小虎鯨、抹香鯨驚喜現身；結束海上賞鯨豚後，遊艇將航向龜山島，以繞島方式近距離欣賞鐘乳石奇觀的「眼鏡洞」，近日更因睽違17年的「龜島璜煙」重現，讓傳說中的龜山八景更加迷人。

酒店特規劃鯨囍饗宴客房住宿專案旅客，每人加價＄500元，透過事先申請預約，登島及體驗登上401高地最高峰401高地，攀登制高點，可欣賞360度海島風光，但提醒民眾登島每日限量，並另需自付登島清潔費用。

(中時新聞網)