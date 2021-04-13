泰北高中今年適逢創校105周年，今(13)日起至18日在華山1914文創園區舉辦「設計群科成果特展～大放藝彩」，展現設計群科師生作品。(泰北高中提供／李侑珊台北傳真)

泰北高中今年適逢創校105周年，今(13)日起至18日在華山1914文創園區舉辦「設計群科成果特展～大放藝彩」，展現設計群科師生作品。(泰北高中提供／李侑珊台北傳真)

泰北高中今年適逢創校105周年，今(13)日起至18日在華山1914文創園區舉辦「設計群科成果特展～大放藝彩」，展現設計群科師生作品；董事長楊奕蘭在致詞時強調，未來將強化國際雙語教育，致力成為全人科技，成就孩子夢想的希望國際學園。

泰北高中今日舉辦「設計群科成果特展～大放藝彩」開幕式，活動展示校內師生參加全國技能競賽金手獎作品、全國美展得獎作品、全國設計專題得獎作品、台北市美展得獎作品。

成果展演部分，則囊括平面、立體類，室內設計3D模型、平面設計、設計繪畫、油畫、水彩、金工、陶藝、微電影、動畫；現場則展示設計群特色課程體驗，包含金工敲敲樂、拉坏捏陶、漫畫人物速寫、手工書、羊毛氈、藍染，也設有人物速寫攤位。

泰北設計群是藝術教育的領頭羊，全國學生美展的常勝軍，甫從全國技藝競賽奪得「商業廣告金手獎」，校內不只有20幾位設計專業師資，也十分重視教材等硬體設備，包含打造APPLE電腦一人一機的教室，媲美業界的影音與雷射切割等百萬設備；學生也多利用課餘不斷加強繪畫能力，累積藝術經驗值，活化了作品的深度與內容。

校長陳建佑表示，學生從高一入學以來，跟著老師學習設計概念，激發創意、發想及勤加練習，才有今日豐碩、甜美的成果。另外，表演藝術科畢業公演「藝起玩」，將於24日至25日在華山烏梅劇院演出，歡迎各界好友蒞臨參與盛會。

(旺報 )