桃園市觀音區工業四路及經建四路交叉口驚見不明泡泡滿天飛！民眾向桃園市環保局陳情後，稽查人員到場時僅發現廢汙水人孔蓋上有殘留水痕，但已無泡沫情形，觀音工業區汙水處理廠表示，稍早某生醫科技公司排放流水還有泡沫，造成管線產生大量泡沫，目前已將溢流泡泡清除完畢。

民眾在網路上發出貼文，表示觀音區工業四路與經建四路交叉口道路上充滿了泡泡，馬路上、人行道到處都是泡沫，讓民眾直呼「誇張」、「這到底是什麼」，環保局後趕往現場查看，詢問周圍的觀音工業區汙水處理廠才知道，原來稍早位於觀音區經建路的某生醫科技公司放流水中明顯含有泡沫，造成放流水進入納管輸送管線至廢水收集站時產生大量泡沫。

網友在臉書上貼出觀音工業區道路上滿是泡泡，令民眾驚呼「這是什麼」？（姜霏攝）

環保局說，因該公司排放流水時，管線進入廢水收集站有高低落差，導致泡泡無限產生，才會瞬間從觀音工業區污水廠的廢水收集站人孔溢出，而汙水處理廠人員也表示，目前已將溢流之泡沫清除完成，道路已不見泡沫，僅有孔蓋殘留水痕。

環保局提到，針對該生科公司，觀音工業區汙水處理廠已將納管水質採樣並送驗，待結果由觀音工業區服務中心汙水處理廠權責辦理。另環保局要求針對該區內廠商應加強巡視，如有不肖業者偷排廢水，需立即通報環保局環保報案中心。

(中時 )