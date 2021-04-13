AZ疫苗擴大第2、3類對象施打，宜蘭縣長林姿妙未施打引起地方關注，今天（13日）林姿妙回應說，宜蘭縣醫護人員有7000餘人，疫苗僅分配到1800劑，有限的疫苗應留給需要的鄉親，讓高風險人員優先施打。

宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣醫事人員有7000多人，加上行政人員共計約8000人，連同接種計畫第2、3類實施對象就有近萬人；宜蘭縣目前沒有社區感染，但第一線人員會碰到居家隔離、居家檢疫對象，還有防疫計程車司機、防疫旅館工作人員，是屬於高風險，當然是他們優先。

林姿妙表示，為了第一線醫護人員的健康，縣府希望他們與高風險人員都能優先施打，畢竟宜蘭才分配到1800劑，有限的疫苗應該給有需要的人。

民進黨宜蘭縣議員謝燦輝說，林姿妙親民、頻與民眾接觸，她一天所接觸的人有好幾百人，且層面又廣，為了自己的健康與縣民健康，林姿妙應該要施打疫苗做好防護。

藥師出身的國民黨縣議員莊淑如說，民代走訪地方時自然會接觸到民眾，但在防疫觀念深植的現在，接觸到的民眾都是安全，縣長因為疫苗有限，給第一線人員優先施打，是有其道理與合理性。

(中時 )