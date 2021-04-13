晟德（4123）受惠轉投資加科思價值利益提升與澳優乳業的獲利加持，2020年EPS創下8.5元新高。董事長林榮錦13日在法說會表示，將持續活化流動性資產，每年可望穩定配發8-12億元股利，且力拚2025年時，催生7-8家生技獨角獸。

去年獲利耀眼的晟德，董事會已通過擬配發股利2.5元，創連續21年配發股利紀錄。林榮錦說，晟德將持續深化核心事業並透過策略調節集團流動性資產鞏固永續金流，可望每年穩定配發8-12億元股利。

林榮錦表示，隨著轉投資事業遍地開花結果，過去五年晟德資產價值已呈現數倍增長，同時具備高度流動性。這個強大的資金池，除做為投資資金使晟德進一步壯大，更能持續穩定配息讓股東共享營運成果。未來將更專注於提高核心事業的競爭力與擴張，期待於2025年打造7-8個市值可達300億的生技獨角獸企業。

晟德集團目前已有澳優、加科思、長聖等企業脫穎而出，晟德將透過徵求聯盟合作與平台共創的方式持續突破現有療法，快速催生集團內的小獨角獸，實現一起把餅做大、打國際盃的產業目標。」

該集團下一波生技獨角獸公司，包括永昕、東曜、順藥、益安、博晟、永昕等。

永昕近年調整營運策略、轉型成台灣唯一專注於CDMO的公司，目前除具有三條產線的一廠外，待cGMP生物藥量產製造二廠於2021年正式完工後，永昕將成為擁有多個蛋白質與抗體產線的全球大廠生物藥生產基地。

永昕預計今年在竹北生醫園區設立企業總部暨研發中心（三廠），進一步拓展新穎連續性製程開發能力以及異體細胞治療、ADC藥物等創新生技產品之產品組合，成為具備高技術門檻的創新CDMO廠。

東曜藥業（1875.HK）專注於創新型抗腫瘤藥物及療法的開發，致力於成為中國大陸具競爭力的CDMO公司以及在ADC領域的領導企業。東曜與多個創新藥生物公司達成長期合作協議、多項單抗藥物、ADC藥物和小分子藥物CDMO/CMO項目正進行中，其中包括開拓藥業Covid-19適應症之全球臨床樣品供應。

順藥短期策略為持續擴張長效止痛針劑LT1001之全球覆蓋率並穩定貢獻現金流、中長期目標為快速推進研發進程，重點鎖定缺血性腦中風重磅新藥 LT3001的二期療效驗證及可望創造第二成長曲線、適用於洗腎止癢（尿毒性搔癢）新藥LT5001，預計於完成臨床一/二期後有機會獲得國際授權的門票。

益安除了將大口徑心導管術後止血裝置，以5千萬美元授權國際醫療大廠Terumo外，目前有多項產品規劃授權中。

博晟則定位為全方位的骨骼與關節健康醫療照護專家，旗下擁有「兩相軟骨修復植技術（BiCRI）」與「骨生長因子（OIF）」兩大再生技術平台，具備高度產品擴充彈性，預期可以快速擴展到更多適應症並積極爭取國際授權與合作機會。

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