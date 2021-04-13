上市櫃公司近期將密集召開董事會決定股利來迎接6月股東會旺月，高現金殖利率股為第二季行情的多頭要角，使得高股息台股基金成為市場關注焦點，時序進入第二季，除息潮開跑，由於高股息台股基金訴求布局穩健標的，搭載配息機制，屬於長線布局產品，建議投資人定時定額的方式分批布局台股配息機制基金。

觀察每年6月至9月是投資人引領期盼的台股除權息旺季，各上市、櫃公司將陸續發放「現金股利」或「股票股利」。投資人便可開始觀察去年獲利表現亮眼的個股將有配發、甚或增發股利的好消息，更重要的是掌握在除權息過後強勢股股價填息的機會。

統計133檔台股股票型基金中，目前共有6檔基金提供配息機制，即日盛日盛、永豐臺灣ESG永續優選基金及兆豐國際國民三檔基金是年配息基金，路博邁AR台灣股票為月配息基金，元大台灣高股息優質龍頭則是有月配及年終配雙機制。觀察近一期各檔年化配息率，最佳一檔配息率為日盛日盛基金達11.74％，其次為永豐臺灣ESG永續優選基金的8.57％。

根據境內外配息型商品統計，合計已達上兆元市場規模，由於具配息機制基金屬於長期布局產品，並貢獻現金流，適合配息族、小資族、台股族及退休族等四大族群投資。配息族因有收息機會，在資金運用上可較靈活運用，且基金投資門檻低，透過定時定額3,000元就可投資，小額族也可投入，長期投資創造複利效果，加上台股族忠實度高，透過配息基金可參與多家優質台股企業的投資機會，也可平衡波動資產波動度，至於退休族則是追求穩健資本利得與現金流，並兼有收息機會。

日盛投信表示，目前全球疫情逐漸趨緩，加上聯準會（Fed）維持寬鬆基調不變，市場資金充沛，有利多頭行情延續。根據機構法人預估，今年台股上市櫃企業獲利可再創新高約2.64兆元，預期明年發放的現金股利上看1.8～1.9兆元。股利與獲利兩大利多，使台股成為參與多頭行情最佳選擇。以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市永續投資機會，台灣表現相對亮眼，成永續投資好標的。

(工商 )