蕭煌奇客串按摩師傅，直呼懷念。（環球音樂提供）

〈寫一條歌，寫你我爾爾〉道出男人心事，左為段鈞豪、右為阿Ken。（環球音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇最新專輯《舞台》甫推出就奪下iRadio金曲排行榜冠軍，第3波主打〈寫一條歌，寫你我爾爾〉MV曝光，新生代金曲樂團茄子蛋義氣相挺，從錄音、合唱到合拍MV一氣呵成，影像則由《當男人戀愛時》導演殷振豪執導，該片票房突破1.６億元，蕭煌奇說：「導演把我的歌拍成音樂故事，每個鏡頭拍好幾個角度，整個當成電影在拍了！」

蕭煌奇說，「當初寫完這首歌的旋律，覺得很適合對唱，於是厚臉皮打給茄子蛋邀請他們合作，他們也非常阿莎力的答應了，就開始幫我寫詞、編曲跟錄音。」聯手再造經典男男對唱歌曲。殷振豪打趣笑稱：「不要以為我只拍電影，拜託你們還要繼續找我拍MV跟廣告！」

阿Ken飾演「失能魯爸」，和老婆感情不睦、只能眼睜睜看著女兒和男友「放閃」；段鈞豪飾演正在談離婚的「婚姻魯蛇」，兩人生活充滿無奈，只能在按摩時講幹話互相取暖減壓。蕭煌奇和茄子蛋客串演出按摩師傅，他幽默表示，主角是阿Ken和段鈞豪，自己只是客串，「只有3個鏡頭，我刻意加了很多小動作搶戲，看看大家有沒有發現。」

蕭煌奇也說，演出按摩師角色讓他深感懷念：「啟明學校鼓勵學生有一技之長，我高二就考到丙級技術士，是真的可以執業的。」他說，雖然後來因參加歌唱比賽，被發掘到民歌西餐廳打工，但如果沒當歌手，或許真的會成為按摩師。

茄子蛋團員阿斌、阿任和阿德到齊力挺，他們表示，接到歌王的邀請又驚又喜，主唱阿斌真情表白：「我心目中的老師就是一個很棒的前輩、也是個很好的哥哥，所以歌詞很像是受到挫折的細漢、哭著去找哥哥的感覺。」他說，就像每個人都會有個換帖兄弟，會很想跟對方說：「謝謝你扶持著我！」阿Ken大讚這是首療傷神曲，MV一出來一定被點爆！如果劇情中的慘狀發生在自己或朋友身上，會如何應對？段鈞豪搞笑說，「反正就是趕快幫他訂KTV的包廂，然後一起唱這首歌。」蕭煌奇將分別於4月17日在台中Legacy、4月24日在高雄流行音樂中心Live Warehouse大庫唱出《舞台》心聲，門票可洽KKTIX售票系統。

(中時 )