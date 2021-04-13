台南市23萬盞路燈為了節能減碳正陸續更換為LED燈，但即將於今年5月完工的台17線安南區本淵橋改建工程，卻仍設計使用傳統的鈉氣燈。議長郭信良13日率員會勘後，痛批不符現今的政策，要求公路總局、市府工務局在通車前改換LED燈，避免二次更換浪費公帑。公路總局允諾，將盡快請廠商找到適合燈具替換。

郭信良指出，市府為兼顧節能與照明，正陸續將全市23萬盞路燈更換為LED燈；先前竣工使用的海尾寮橋，同樣有部分路燈採用鈉氣燈，經交由市府接管後，市府還斥資替換為LED燈，不僅浪費公帑，更浪費資源，因此他一發現本淵橋的路燈有相同的問題時，即請公路總局在尚未施作完成前予以更換。

郭信良還說，此事經由立委陳亭妃居中協調，公路總局願意變更原本設計，將本淵橋全數使用LED路燈，對此他表示感謝。他也請市府工務局與公路總局就LED燈的亮度及型號訂出統一標準，以利後續的使用與維護。

陳亭妃也認為，海尾寮橋與本淵橋一開始設計時，部分路燈竟然還採用傳統鈉氣燈，非常不合理，她將在立法院提案，要求所有的公共工程統一使用LED燈，不要再發生因為過時的設計，導致浪費公帑情事。

市府工務局指出，全市共有近24萬盞路燈，正逐年更換為LED燈，目前大約只剩10萬盞鈉燈及日光燈，將於明年第一季汰換完畢。

(中時 )