白沙屯媽祖遶境於11日深夜正式出發，展開8天7夜的進香活動，吸引逾10萬名信徒跟隨，有些店家更是索性店休，追隨媽祖的腳步。一名網友路過一家修改衣服的店，上頭貼著2張手繪公告，指出「阿媽(嬤)去跟媽祖遶境」，因此店休，雖只是簡單的插畫，但細膩的描繪媽祖遶境情況，還有網友發現公告替旱災祈雨，讓近萬名網友全跪了，「好棒哦！還畫了下雨，現在真的很需啊！」、「這孩子以後一定是人才」。

一名網友今(13日)在臉書社團路上觀察學院發文表示，她路過一家修改衣服的店，看到鐵門上貼了店休公告，指出4月9日到21日，因為「阿媽(嬤)去跟大甲媽祖遶境」，全手繪的公告畫著媽祖遶境的盛況，甚至還跟上時事，畫出下雨景象祈雨，讓原PO忍不住讚嘆，「路過，這孩紙(子)畫的好好…」

全手繪公告讓原本單調的公告瞬間變得有趣，再細看可發現，2張公告的人物穿著也不同，第一張的阿嬤身穿粉色上衣及紫色褲子，帶著一頂遮陽帽，穿搭非常時尚，而第2張祈雨公告中，也傳神的畫上穿著雨衣的人、神轎上的木頭甚至因淋雨而顏色變深，讓網友讚不絕口，「木頭因淋濕而變深色，細膩」。

有網友發現該店家去年也貼出全手繪公告。(圖擷取自路上觀察學院)

貼文發出後讓近萬名網友佩服，紛紛留言誇讚該名小朋友的巧手，「觀察細微的孩子，重點還知道腳都是同一邊」、「不錯欸，視角距離都拿捏的不錯，連祈雨都畫進去了」、「太可愛了，大家都笑咪咪呢」、「阿嬤貼門上時一定充滿驕傲」、「人物的形體，動作都很自然，連位置比例也有著墨，這孩子以後一定是人才」，此外，還有網友發現，這家修改衣服店去年也貼出類似公告，出自同一人的手，「這是去年，應該是同一個！真可愛」。

(中時新聞網)