1名婦人11日下午騎乘機車返家途中，過彎時，腳踏墊上的手提袋掉落地面，另1名熱心婦人經過發現後，拾起送交派出所，最後員警發還時，才知道手提袋內的1件藍色外套是他18歲兒子生日當天送給母親的「母難日禮物」。

手提袋內除了這一件藍色舊外套外，還有一包貢丸、排骨等肉品，雖然看似價值不高，但是拾獲的游姓婦人還是將他送交蘆竹分局南崁派出所。就在此時，遺失手提袋的葛姓婦人正因遍尋不獲而著急不已，因為手提袋內有他18歲兒子生日當天送給他的「母難日禮物」。

由於意義非凡，最後葛姓婦人轉向南崁派出所員警求助，而員警一經比對，確認游姓婦人送交派出所的手提袋正是葛姓婦人所遺失的，便立即通知前來認領。葛姓婦人到場領回手提袋時，不斷向游姓婦人道謝，並且表示該件藍色外套看似破舊，卻是他最珍貴的紀念回憶，因為這是兒子18歲生日時，所送他的「母難日禮物」。

(中時 )