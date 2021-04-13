台鐵太魯閣號意外造成重大傷亡，其中台東鄉親有8人罹難、61人輕重傷，為幫助傷者及受難家屬早日走出傷痛，台東醫界發揮人溺己溺的愛心，即日起至3個月內，如為此次事故傷者，台東縣醫院和西醫診所免收掛號費。

台東縣醫師公會13日表示，清明連假2日發生台鐵408車次太魯閣號重大傷亡事故，醫師公會因此在8日召開理監事會，決議即日起至3個月內，如有患者就醫時主動表明、或問診過程得知為4月2日台鐵408車次太魯閣號事故的傷者，台東縣醫院及西醫診所，包括馬偕醫院、基督教醫院、衛福部台東醫院、聖母醫院及台北榮民醫院台東分院及西醫診所將全面免收掛號費。

台東縣醫師公會總幹事江麗雪表示，發生這起重大事件，醫界盼能盡棉薄之力，因而與各大醫院溝通並尋求配合，包括馬偕醫院、基督教醫院、衛福部台東醫院、聖母醫院及台北榮民醫院台東分院紛紛表示樂於加入。此次事故患者以外傷及心理創傷居多，問診主要以外科及身心科醫師為主，縣內醫院和西醫診所將竭力給予最完整的援助和診療。

(中時 )