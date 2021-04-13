全台首座合法濱海豪華露營區「大安濱海樂園」，也是台中市首例以「海線景點」通過環境教育設施場所認證。為提供遊客舒適及安全旅遊環境，台中市觀光旅遊局去年暫時底關閉並推動整修工程，目前正在進行內部裝修，預計5月底完工開放，將以嶄新面貌提供服務。

觀旅局長韓育琪表示，大安濱海樂園以「中台灣海洋環境教育中心」為發展願景，透過海洋環境教育、濱海生態、自然資源及人文歷史提供多元化的環境教育課程活動。為讓民眾有舒適的上課環境品質，大安濱海旅客服務中心已完成室內整修工程之施作，OT經營業者將再進行細部裝修。

大安濱海旅客服務中心正進行室內老舊設備及軟硬體設施等整修工程，預計5月底完工開放。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

未來啟用後，將提供嶄新的服務設施，包括i-center、旅客休憩區、商品販賣區、新式衛浴設施及貴賓用餐區等，民眾將可體驗不一樣的濱海旅客服務中心，參與環境教育課程活動的民眾也可一邊露營，一邊取得環教時數！

觀旅局表示，為推廣大安風景區觀光旅遊，2019年投入3000萬元建置全台首座合法濱海露營區，成為網紅網美打卡拍攝景點；2020年爭取2000萬元完成游泳池防水鋪面改善、新建景觀平台、旅服中心周邊景觀圍籬及設施改善等工程，並將大安濱海樂園OT委外營運。

觀旅局強調，透過整體規劃設計改造後的大安濱海旅客服務中心，將以優質服務旅遊設施吸引遊客駐足，並結合既有豪華露營區提供更完整旅遊體驗，未來將成為兼具生態旅遊」、環境教育、親水體驗及露營活動的旅遊勝地，嶄新濱海樂園令人拭目以待。

(中時 )