全台首座合法濱海豪華露營區「大安濱海樂園」，也是台中市首例以「海線景點」通過環境教育設施場所認證。為提供遊客舒適及安全旅遊環境，台中市觀光旅遊局去年暫時底關閉並推動整修工程，目前正在進行內部裝修，預計5月底完工開放，將以嶄新面貌提供服務。
觀旅局長韓育琪表示，大安濱海樂園以「中台灣海洋環境教育中心」為發展願景，透過海洋環境教育、濱海生態、自然資源及人文歷史提供多元化的環境教育課程活動。為讓民眾有舒適的上課環境品質，大安濱海旅客服務中心已完成室內整修工程之施作，OT經營業者將再進行細部裝修。
未來啟用後，將提供嶄新的服務設施，包括i-center、旅客休憩區、商品販賣區、新式衛浴設施及貴賓用餐區等，民眾將可體驗不一樣的濱海旅客服務中心，參與環境教育課程活動的民眾也可一邊露營，一邊取得環教時數！
觀旅局表示，為推廣大安風景區觀光旅遊，2019年投入3000萬元建置全台首座合法濱海露營區，成為網紅網美打卡拍攝景點；2020年爭取2000萬元完成游泳池防水鋪面改善、新建景觀平台、旅服中心周邊景觀圍籬及設施改善等工程，並將大安濱海樂園OT委外營運。
觀旅局強調，透過整體規劃設計改造後的大安濱海旅客服務中心，將以優質服務旅遊設施吸引遊客駐足，並結合既有豪華露營區提供更完整旅遊體驗，未來將成為兼具生態旅遊」、環境教育、親水體驗及露營活動的旅遊勝地，嶄新濱海樂園令人拭目以待。
(中時 )
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