受到去年新冠肺炎疫情影響，頂新和德文教基金會調查指出，去年有7成的受訪社福團體被迫中斷或暫停部分服務，近日再調查發現，有9成的社福團體義賣收入短少、減幅平均達25％，頂新和德文教基金會近日再推出「疫情相挺」專案，盼助中小型社福團體上架義賣。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，受到疫情影響，許多社福團體線上義賣活動減少、暫停，但又缺乏數位行銷能力、銷售管道，因此從去年設置平台，共募得100多萬元，送出近500個共好包袋子。

協助身心障礙照護的白永恩神父社會福利基金會日前才傳出小額捐款告急，白永恩神父基金會台東辦公室主任林秀慧說，台東南迴地區許多身障者因資源不足，長期繭居在家，白永恩以復康服務車接送20多個部落、協助中、重度身心障礙者至樂活站、日照中心、友善工坊接受自理能力訓練和就業陶冶。

林秀慧說，過去義賣商品會透過各式義賣活動販售，但受到去年疫情、今年年初的桃醫事件影響，多數活動取消，除了募款減少外，部分商品也滯銷，透過此次頂新提供平台希望販售出去，也給身心障礙者有了目標。

頂新和德文教基金會邀請社會大眾捐款或購買社福團體義賣商品，給予受疫情衝擊的團體支持，可洽「愛的GOOD力」。

(中時 )