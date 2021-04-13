世界宗教博物館正舉辦「愛情信物募集活動」。（世界宗教博物館提供）

電影《鐵達尼號》女主角頸上的藍寶石「海洋之心」、《海角七號》的7封情書、經典舞台劇《暗戀桃花源》中男女主角寫給對方的思念書信，這些都是愛情信物，承載了濃郁的思念及滿滿的愛，位於新北市永和區的世界宗教博物館，即日起至5月7日，募集不同形式的愛情信物及刻骨銘心的動人故事，將在6月特展中展示。

世界宗教博物館預計從6月12日起，舉辦「神隊友巴士『愛戀-婚姻』線─世界愛神請帶路」特展，將透過羅馬神話的愛神母子「維納斯」及「邱比特」、道教「月下老人」、印度神話中的愛神「伽摩」、日本神道中的夫妻神「大國主夫婦」、馬雅文化中的繁衍女神「伊雪爾」等不同宗教或文化的神明，展出與姻緣、婚姻、生育相關的物件，浪漫又甜蜜，也貼心提醒愛情之外的承擔與責任。

「伸手只要一瞬間，牽手卻要很多年，無論你遇見了誰，都是你生命該出現的人，絕非偶然。」展覽5大展區中的「伽摩花園」，便是以手持「花之箭」的伽摩為展區介紹人，網羅各式象徵物與定情物，見證人們墜入愛河的那一刻，並舉辦愛情信物募集活動，邀請民眾提供寶貴的信物與故事參展，分享那段愛的承諾或甜蜜的回憶。

展覽規劃人王彬全表示，信物代表約定，也是情感連結的具體象徵，可以是一首簡單的情歌，一件意義非凡的衣物，以不同形式闡述愛情的百變樣貌，舉凡情書、情侶錶、永生花、音樂盒、圖畫、飾品等均能體現愛的價值及見證千里姻緣一線牽的難能可貴。募集方式詳見https：／／bit.ly／3cR8ZA5 ，凡符合主題者，將贈特展門票2張及精美文創禮品1份。

(中時 )