外界普遍認為帥哥比較不忠誠、容易外遇，但長相普通就真的可靠嗎？資深媒體人狄志為在節目就提到演藝圈的例子，有個女神和不帥男星結婚，當時外界就很震驚為什麼會嫁給他，但她不斷強調男方很好，也很安全，無奈3年後尪卻劈腿，只能以離婚收場。

狄志為在《新聞挖挖哇》透露，這個女神嫁給不帥男星時，跌破外界眼鏡，「這老公這麼醜，還比妳矮，妳怎麼會嫁給他」，但女方認為男方不僅對她很好，也相信他會忠誠，是很安全的。

因為在女神的想法裡，也一直認為帥的老公不見得可靠，「因為你不去惹別人，別人也可能會來惹你」，結果兩人結婚才3年，就被週刊爆出離婚消息，原因是老公劈腿，這讓整個演藝圈都相當震撼，因為女方很漂亮，完全不會想到男方會外遇。

因此演藝圈的藝人和媒體圈的人都覺得說「哇！連他都可以劈腿了，還有誰是可靠的呢？」諮商心理師林萃芬也覺得大家要打破帥的男生一定不忠誠的迷思，她認為這個觀念是值得商榷的。

因為她看過更多不帥的男生不忠誠，「我覺得跟外貌無關，跟他的家教比較有關」，雖然她不否認「水尪(台語)」比較容易吸引人，但她覺得這個人本身的自制力才是最重要的，所以不要再覺得帥的一定不忠誠。

(中時新聞網)