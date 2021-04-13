台股今年來多頭氣勢如虹，帶動ETF投資人數急速攀升，達143萬人，較去年底增長36%。台股今年來多頭氣盛，加權指數從1萬5000點之下，一路急行軍，近期攻上1萬7000點大關，累計漲幅約15%，超越歐、美、亞等主要國家股市，居全球股市漲幅之冠。在多頭氣氛激勵下，內資大戶、中實戶、散戶大軍全面集結，交易戶數衝破新高，台股ETF投資人數也同步攀升。

根據集保中心最新資料統計，截至上周五為止，台股原型ETF投資人數為143萬3569人，與去年底相較，淨增加38萬3284人，增長比率36.5%。

隨著今年全球景氣復甦，台灣出口貿易熱絡，2月景氣對策燈號已亮出「紅燈」，綜合判斷分數更創下近32年來新高。其次，美中衝突加深，台灣科技業扮演關鍵要角，上游半導體、PCB、面板、電子零組件訂單大進補，整體基本面動能強健。

投資機構預估台股上市櫃公司今年獲利將成長29.5%。第一金台灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝指出，企業獲利有望強勁成長，加上類股呈現良性輪動，成交量能亦維持3000億元以上的健康水準，加權指數在攀上17000點後，或遇漲多回吐賣壓阻礙，但預期未來緩步盤堅格局不變。

永豐投信分析，從4月份台股原型ETF新增投資人數的前十大人氣王觀察，大致可區分為:台股ESG ETF、台股高股息ETF，與台股中小型ETF等三大類型，同時也反應近期市場行情的變動趨勢，3月底至今相對大盤的領先表現族群，大致分佈在中小型股、高股息股與永續企業等多數標的。

(時報資訊)