世芯-KY(3661)受到飛騰信息技術公司事件重擊，今(13)日舉辦線上法人說明會企圖滅火，針對該事件提出說明，世芯-KY表示，在今年不再出貨飛騰的假設下，估計該事件對今年營收的影響幅度為25%，但仍會力拚今年營運正成長，關於美國實體名單對於飛騰的限制，飛騰也提供書面資料，確認其晶片不用於軍事用途。

世芯-KY表示，假設4月8日之後來自飛騰的貢獻為零，則對2021年營收目標的影響為25%，另外，今年對於非大陸客戶的5奈米/7奈米增長仍然保持樂觀，扣除飛騰，世芯-KY仍期許今年營收可以維持正成長。

世芯-KY表示，飛騰2020年貢獻自家業績達39%，在今年營運規劃中，預計也將貢獻全年營收比重達25%，若無法承接飛騰業務，則仍希望今年營運可較去年成長，假設世芯-KY後續無法承接飛騰訂單，也期望可以透過NRE部分產品彌補缺口損失。

世芯-KY強調，目前飛騰已向世芯-KY提供書面資料，確認其晶片不用於軍事用途，目前所有飛騰項目都已暫停，世芯-KY也正在和美國律師了解中，了解美國商務部對飛騰的相關限制，並有可能申請飛騰許可。

半導體產能荒，在產品訂單進度上，世芯-KY表示，目前客戶約等待3~4個月補上，但量產業務方面，短時間內恐難以補上。

(時報資訊)