新北市淡江大學旁一處社區，昨（11）晚出現讓人看了臉紅畫面，一名男子不知何原因，全身一絲不掛站在2樓的樓牆外，因為怕墜落地面，雙手緊抓著牆壁邊緣不放，由於下半身正好面對馬路，私密處全被路過民眾目睹，羞羞畫面全被拍下來PO上網。

一名網友在匿名平台《Dcard》發文表示，在淡江大學旁的一處社區，驚見一名裸男高掛在樓牆上，因為擔心掉下來，雙手就緊抓著牆緣不放，以致生殖器無法遮掩，就這樣對著路人「無碼露出」，引來民眾圍觀。

淡江大學旁社區驚見神秘裸男高掛在樓牆上，民眾拍下「無碼露出。（圖／翻攝dcard）

貼文雖然PO網不久就被刪除，卻被網友截圖掀起熱議，有人猜：「是跟女生打X被現任抓到，所以男生跑出來嗎？」、「我在正下方，他真的不怕被看，背後原因可能真的不單純。」

但當事人的友人事後跳出來說出事發經過，表示當天大約晚上9點，朋友一家人在客廳飲酒作樂，此時突然有一名裸男，從阿嬤房間慢慢走出來，經過客廳時還說了句：「不好意思！」，然後就從大門離開了，留下坐在客廳目瞪口呆的親友們，阿嬤房間窗外至今還留著這位神秘男子的手印，這張照片就是裸男準備開阿嬤房間窗戶的時候。不過淡水分局事後並未接獲民眾報案。

(中時新聞網)