大陸國家市場監管總局、中央網信辦、稅務總局聯合召開互聯網平台企業行政指導會，要求騰訊、百度等34家互聯網平台警惕阿里案，限期全面整改問題，建立平台經濟新秩序。

會議要求各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改。整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

愛奇藝、百度、京東、快手、美團、騰訊、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、字節跳動等34家互聯網平台企業代表參加會議。

會議指出，中國平台經濟總體態勢向好。但在快速發展中風險與隱患也逐漸累積，危害不容忽視，依法規範刻不容緩。強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、燒錢搶佔「社區團購」市場、漠視「假冒偽劣」等問題必須嚴肅整治。其中，強迫實施「二選一」問題尤為突出，是平台經濟領域資本任性、無序擴張的突出反映，是對市場競爭秩序的公然踐踏和破壞。

針對強迫實施「二選一」，以及其他突出問題，會議明確提出做到「五個嚴防」和「五個確保」：嚴防資本無序擴張，確保經濟社會安全；嚴防壟斷失序，確保市場公平競爭；嚴防技術扼殺，確保行業創新發展；嚴防規則算法濫用，確保各方合法權益；嚴防系統封閉，確保生態開放共享。

會議強調，政策底線不可逾越，法律紅線不可觸碰。加強對平台企業違法違規行為的規範治理，並不意味國家支持和鼓勵平台經濟的態度有所改變。會議稱，平台企業要把握正確方向、增強責任意識，堅持國家利益優先，堅持依法依規運行，堅持履行社會責任。

(工商 )