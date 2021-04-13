苗可麗、明金城與主播蘇靜芬、王宗銘13日出席華視50周年台慶開跑記者會，苗可麗分享在華視發生的感人故事，「當年《超級星期天》幫我找國中男友，但當天結果揭曉，卻是我爸媽抱著女兒現身，雖然感動，心裡卻覺得很多問號，後來才知道那人高中出車禍過世，主持人小燕姊特地交代，錄完才告訴我，到現在對她的貼心還是很感動」。她談到剛升大一的女兒滿臉笑容，曝女兒會與她分享剛交往的初戀男友細節。

苗可麗表示：「我也是過來人，會給女兒建議，那個男生跟我聊過天，爸媽來過店裡我見過，雖然他們來的時候還不是男友，但彼此聊得很開心。」她笑稱媽媽還是會看人的，「男生善良、喜歡她、對她好很重要」。會不會擔心女兒進度超前當阿嬤？她秒回：「當然不行，人生那麼長，要多去感受，因為不准，我也不會塞（保險套）給女兒，多分享一點經驗給她。」女兒對於戀情相當大方，不只跟媽媽討論，還會把男友照分享到家族群組，有天還傳了親嘴照，「我嚇了一跳，後來才知道是他們去吃火鍋，照片可換一盤肉」。

苗可麗（左）、明金城在華視拍過許多戲。（華視提供）

明金城自許是開明爸爸，他坦言10年前想過若生女兒，有天帶男友回家，一定問對方：「你是處男嗎？」若答案是肯定，他絕對要求對方好好保持，但現在心態不同，「小孩懂愛，其他事情就不難，她知道爸媽愛她，就不會把身體交給另外的人，就算身體交給另一個人，心也自由，我現在應該是和藹可親的老爸」。他與老婆婚後做了10次試管，現在還在努力中，「現在算是跟時間賽跑，因為太太年紀也不小，我們都面臨身體老化的問題」。

明金城被問及是否考慮領養，「雖然我們都會愛小孩，但對女生來說有原始母性，她真的很想要懷孕感受那過程。」就算所費不貲，但夫妻有共識，辛苦賺來的錢要用在自己身上，現在還是持續努力中，「如果贊助找上門，我們也很樂意，畢竟真的太貴了，看診不拿藥4000，然後什麼就要27000，真的是一筆花費」。

而主播蘇靜芬、王宗銘當年在華視相識相戀，蘇靜芬回憶她第一次出國採訪上鏡，正好是父親順利手術完，「那一直是我爸的心願，但回國當下就覺得不太對，來接我的採訪車直接送我回家，駕駛還搖頭說好可憐，一路上不敢講話，回到家一開門就直接跪下來」。原來父親在她出國當天就大出血過世，華視本來商量要不要先讓她回國奔喪，但蘇媽覺得老公的遺願是看到她播報，說到這裡她忍不住眼淚含眶。

(中時 )