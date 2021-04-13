網紅璘璘擁有姣好身材、甜美長相，在台北教書的她只有寒暑假才會回到家鄉高雄，由於熱愛拍照，時常在IG分享美照，不知不覺間就吸引了6千多名粉絲追蹤，日前她曬出了一系列性感出浴照，再度掀起討論，讓網友忍不住直呼，「想上課了」。

璘璘在IG曬出辣照，只見她身穿白色蕾絲薄紗睡衣，坐在浴缸中，水面上還漂浮著五彩繽紛的花，看起來十分夢幻，她不時擺弄花朵，擺出性感撩人的姿勢，白嫩長腿頓時一覽無遺，傲人上圍也呼之欲出，露出深邃事業線，讓看了網友血脈賁張。

網友紛紛激動直呼，「好好看啊⋯」、「好美」、「You look amazing」、「老師壞壞」、「老師學壞了」、「越來越大膽的嘗試，厲害」、「真的好可愛」、「超亮眼，賞心悅目」，璘璘的多張美照被分享到論壇上，發文網友更忍不住哀嚎，「好想抱怨！為什麼我就是遇不到像璘璘這種老師，我一定超認真讀書的啊！」

璘璘也在IG自我介紹是，「不小心當上老師還一直很厭世的愛拍照女子」，透露自己熱愛分享生活和美照，「想紀錄人生中最美的每一刻」，因此過去就時常會分享生活照，讓粉絲一飽眼福，舉凡和服、性感睡衣、聖誕裝、旗袍或水手服她都嘗試過，不時給粉絲驚喜的感受。

(中時新聞網)