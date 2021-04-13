只要有心，人人都能活到老學到老。實力派歌手趙傳今年60歲，除了忙於籌備7月底舉辦的演唱會，還播空到台師大碩士在職專班進修，大方PO出自己在教室上課的背影，學無止盡的精神鼓舞不少網友，掀起熱議。

趙傳11日透過臉書放上自己在台師大在職碩班求學的照片，只見他戴著米白色帽子，身穿藍色系休閒服，面向黑板、坐在座椅上聽課，感性地寫道：「學無止盡，人生就是不斷的學習，才能造就成功的人生」文末不忘hashtag「我的碩士生活」、「台師大在職碩班」，開心地分享重回校園的生活。

充滿積極的正能量感染眾多網友，不禁留言稱讚：「真的是不老男孩，活到老學到老」、「精神可佳，好樣的」、「傳哥太有上進心呢！棒棒」、「您不是一隻小鳥，您是一隻老鷹翱翔天際」還有想像力豐富的網友搞笑留言：「我以為是監理站的道安講習」惹來一陣爆笑。

趙傳1988年出道後，唱了無數膾炙人口的歌曲，像是《我是一隻小小鳥》、《我終於失去了你》、《我很醜，可是我很溫柔》、《愛要怎麼說出口》等，曾獲得金曲歌王；近幾年他轉往大陸發展，參加《隱藏的歌手》、《我是歌手》第四季和《蒙面唱將猜猜猜》再度翻紅，忙於演藝事業的同時，2019年又考取台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班，與滅火器主唱大正、濁水溪公社鍵盤手蛋和新生代電吉他手施竣中為同學；他期許自己能跟國外搖滾歌手一樣唱到8、90歲，永遠保持旺盛的年輕心態，就不會有退不退休、變老的事情了。

(中時新聞網)