第十屆立法院在朝野委員的積極提案下，至今立法院已收到7件對國會遷建地點的提案，其中包含台中成功嶺、台北看守所、中正紀念堂等。對此，立法院長游錫堃已指示籌組「未來國會願景規劃諮詢委員會」徵詢各界專家意見，妥善進行遷建工程的前期幕僚作業，提供未來國會遷建委員會正式討論的基礎。

立法院遷建話題討論多年，立法院長游錫堃去年底正式簽核通過「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點」，規劃邀請國會政治專家、建築都市設計專家擔任諮詢委員，人數共17至21人。

立法院表示，立法院自民國49年遷入現址，現址原本是日治時期第二高等女學校，建物占地面積與空間有限，歷經60年，建物老舊分散，動線凌亂，除結構安全堪慮，影響觀瞻，每年還要耗費巨資維修，影響議事運作效能。因此成立諮詢委員會廣納各界意見。

「未來國會願景規劃諮詢委員會」的21名成員，目前確認除游錫堃、立法院副院長蔡其昌及秘書長林志嘉外，也邀請前田徑員紀政、政大文學院院長薛化元、公民監督國會聯盟理事顧忠華等18位各領域專家共同參與，背景涵蓋了建築、都市設計或都市計畫專長、政治或國會研究專長等多元專業領域。

至於遷建地點，統計民國81年迄今，共有13件推薦地點，其中有7件是本屆立委上任後所提，包括台北看守所、中正紀念堂、台中成功嶺、宜蘭及彰化高鐵特定區等地。

游錫堃表示，期待透過諮詢委員會能集思廣益、獲得最多元的意見與資訊，為國會願景激發更多可能性，讓未來由各黨團推薦委員成立的國會遷建委員會討論時有更充分的資訊。

(中時 )