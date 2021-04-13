因多年來虧損嚴重，再加上找不到買家接手，LG電子在4月初宣布將會在音年7月31日結束智慧型手機相關業務，正式退出智慧型手機市場。此後，如何為現有手機用戶提供夠好的服務，成為了市場關注焦點。根據LG官網資訊，他們進一步公佈了旗下可升級到Android 12以及Android 13的手機機種，給消費者提前打了一針安慰劑。

根據LG韓國官網資訊，LG旗下將有9款手機可以升級至Android 12（預計今年秋季推出正式版），包含LG Wing、LG Velvet（5G）、LG Velvet LTE、LG V50s、LG V50、LG G8、LG G8s、LG Q31、LG Q52以及LG Q02。在這酒款手機中，LG Velvet、LG Velvet LTE以及LG Wing又將能進一步升級到Android 13，成為最幸運的機種。

LG Wing是LG創新推出的旋轉雙螢幕手機，已經成為LG手機收官之作。（LG提供）

LG Velvet的機身顏色與主相機設計是主要特點。（LG提供）

在此之前，或許LG手機用戶更關心的是，手上的手機哪時候才會升級到Android 11。根據LG德國官網的資訊，LG Velvet（5G）、LG Velvet LTE、LG G8X、LG G8s、LG Wing、LG K52以及LG K42等7款手機預計可升級，目前針對LG Velvet（5G）、LG Velvet LTE以及LG G8X的已經釋出。補充LG韓國官網的資訊，他們指出V50、V50s、Q31、Q51、Q52、Q61、Q70、Q92、Q9 One也預計可升級到Android 11。

《Pocket Now》網站指出，雖然看見上述LG官網公布的資訊，能讓不少現有LG用戶更感到安心，但是LG過往在Android系統的更新歷史上紀錄並不是很好，該網站認為LG承諾了一個過去他們都不曾達到的成就。《Android Authority》網站則是指出，LG過去也曾經僅為同一款手機的韓國版本推出Android系統更新，而沒有在其他市場推出。因此，儘管你擁有上述LG手機，也很可能最終因為市場有別，收不到來自LG提供的系統升級服務，還請留意。

(科技)