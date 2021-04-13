有「國民女友」封號的祈錦鈅，因為長相激似周子瑜，加上擁有傲人的魔鬼身材，因此有「G級子瑜」稱號，近來她在臉書分享到木工廠做手工藝的照片，沒想到網友好意關心她頭髮沒綁恐遭機器捲入，卻反而遭到她嗆聲，立刻引發大批網友批評，事後祈錦鈅也對此事鄭重道歉。

祈錦鈅日前分享正在做木工的照片，有網友提醒戴手練又弄彩繪指甲來做木工，可以說是相當危險，並指出這是危險示範，提醒大家多注意安全，沒想到祈錦鈅竟像吃了炸藥般，立刻留言反嗆對方「對啊！頭髮還沒綁是要被捲進去死一死喔，北七欸拍照了不起喔死網美照，什麼都沒有注意還硬要帶壞大家給大家不良示範。」

祈錦鈅不當言論遭網友砲轟。（圖／祈錦鈅Maxinechiii臉書）

當時祈錦鈅雖在留言中強調，為了確保顧客安全，手上的木頭、電鑽只是拿來拍照，拍之後才開始進行製作，沒想到卻無法平息網友怒火，紛紛留言怒斥：「人家好心提醒你，講話也沒很差勁，你這樣回覆真的讓我對你改觀」、「我想不會有人支持這麼沒禮貌的人」，但仍有不少人留言力挺：「酸民真的是夠了，一堆分不出來照片歸照片，實做歸實做嗎」、「我覺得照片很美呀，其他要酸的讓他酸，活著又不是為了這些人」。

抱歉我從昨天開始臉書一直當機我剛剛不小心刪除了ＱＱ 重新發... 不知道該說什麼 謝謝大家為我上了一課 也讓我有很多感動難過失望的各種情緒五味雜陳 也讓我看到許多陌生人與專程存在的假帳號的攻擊性及惡意令人害怕。 昨天發生的事情我由衷的為... 由祈錦鈅Maxinechiii 發佈於 2021年4月11日 星期日

對此，祈錦鈅表示本來想把留言刪掉，是不想燃燒繼續下去，但是後悔了，如今看來被有心人斷章取義，但也由衷為自己的無心之過，造成部分人觀感不佳道歉，不知道開自己玩笑並沒有攻擊任何人，會造成那麼大的影響，如今已深深反省並且無數次道歉，此外對許多力挺她的人表示真摯感謝，也謝謝所有人給予好多的正能量。

(中時新聞網)