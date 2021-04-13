有「國民女友」封號的祈錦鈅，因為長相激似周子瑜，加上擁有傲人的魔鬼身材，因此有「G級子瑜」稱號，近來她在臉書分享到木工廠做手工藝的照片，沒想到網友好意關心她頭髮沒綁恐遭機器捲入，卻反而遭到她嗆聲，立刻引發大批網友批評，事後祈錦鈅也對此事鄭重道歉。
祈錦鈅日前分享正在做木工的照片，有網友提醒戴手練又弄彩繪指甲來做木工，可以說是相當危險，並指出這是危險示範，提醒大家多注意安全，沒想到祈錦鈅竟像吃了炸藥般，立刻留言反嗆對方「對啊！頭髮還沒綁是要被捲進去死一死喔，北七欸拍照了不起喔死網美照，什麼都沒有注意還硬要帶壞大家給大家不良示範。」
當時祈錦鈅雖在留言中強調，為了確保顧客安全，手上的木頭、電鑽只是拿來拍照，拍之後才開始進行製作，沒想到卻無法平息網友怒火，紛紛留言怒斥：「人家好心提醒你，講話也沒很差勁，你這樣回覆真的讓我對你改觀」、「我想不會有人支持這麼沒禮貌的人」，但仍有不少人留言力挺：「酸民真的是夠了，一堆分不出來照片歸照片，實做歸實做嗎」、「我覺得照片很美呀，其他要酸的讓他酸，活著又不是為了這些人」。
對此，祈錦鈅表示本來想把留言刪掉，是不想燃燒繼續下去，但是後悔了，如今看來被有心人斷章取義，但也由衷為自己的無心之過，造成部分人觀感不佳道歉，不知道開自己玩笑並沒有攻擊任何人，會造成那麼大的影響，如今已深深反省並且無數次道歉，此外對許多力挺她的人表示真摯感謝，也謝謝所有人給予好多的正能量。
(中時新聞網)
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