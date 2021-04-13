日本政府今(13)日決議將福島第一核電廠的含氚廢水於2年後排放，原能會表示，已當面向日方再三表達我國朝野立委及民間團體高度關切本案並持反對排放意見，若日本政府仍採海洋排放，必須量測包括台灣附近的公海海域內的海水及海生物的放射性活度變化的分析結果儘速提供原能會。

針對日本今日通過2年後將福島含氚核廢水排入海的決議，原能會表示，日本台灣交流協會，於日本政府做出福島第一核電廠含氚廢水海洋排放決定前，曾到原能會拜會說明，預計2年後才會將福島第一核電廠所產生的氚廢水，以稀釋方式分批排放至海洋。

然而我國朝野立委及民間團體高度關切本案並持反對排放意見，針對日本政府於4月13日討論做出海洋排放決定表示遺憾。

原能會指出，假如日本政府仍不顧鄰國反對決定採海洋排放的方式，日本必須量測包括台灣附近的公海海域內的海水及海生物的放射性活度變化，並將分析結果儘速提供給原能會；再者，台日雙方應該更加強海洋排放監測及評估相關技術交流與資訊分享；最後，請日方在2年的排放準備期間，提供原子力規制委員會對東京電力公司海洋排放執行方案有關申請文件、審查進度及審查結果。

原能會表示，在獲知日本可能針對福島第一核電廠排放含氚廢水時，已組成跨部會因應平台研商各項因應作為，目前原能會輻射偵測中心執行的「台灣海域輻射背景調查計畫」已在台灣鄰近海域建立33個監測點，持續監測海水氚含量，可掌握排放後的即時資訊，提供執行因應作為的依據。

原能會綜計處長王重德表示，我國與日本有簽訂「台日核能管制資訊交流備忘錄」，希望日本基於該備忘錄的精神通知我方一切的必要資訊，我國之前也已透過外交管道針對福島核電廠的廢水與處理情況進行關切。

(中時 )