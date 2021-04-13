號稱亞洲最大成人平台「SWAG」，因找本土男女優拍攝A片，甚至淪為性交易平台等爭議，本月1日遭刑事局電偵大隊搜索查緝，將負責人劉姓夫妻檔、員工、工程師等35人帶回偵辦。檢方複訊後諭令劉嫌30萬元交保。為釐清該平台是否涉嫌媒介性交易，警方繼昨日約談「SWSG十大女郎之首」，有SWAG女神封號、藝名為「funnyg」的陳姓女直播主後，今天下午再度約談拍攝捷運系列影片的女優「愛子」，後續將再通知其他女優到案說明擴大偵辦。

警方調查，捷運系列影片是該公司向台鐵承租廢棄車廂，經自行改裝後打造成捷運車廂模樣，而影片女主角就是藝名「Arielbb」、「愛子」的陳姓女子，並通知她以證人的身分到電偵大隊說明。

陳女下午2時許，在經紀人陪同下，頭戴鴨舌帽、黑口罩，一襲白襯衫到警局，她自稱白天有正常的工作，只是兼職拍片，平均月收入約有30萬元，她表示粉絲斗內也僅止於約會，矢口否認從事性交易。

(中時 )