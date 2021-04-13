多角化經營有成，中保科（9917）近幾年在陸續加入智慧建築、智慧城市業務，以及強化互聯網生活服務後，業績大幅成長，今年首季合併營收已創同期新高。中保科13日在法說會上指出，在智慧城市、智慧建築業務以2位數成長下，預期今年的營運可望呈「季季高」。

2020年，中保科稅後淨利達24.4億元、年增11.9％，EPS達5.42元，創上市以來新高。2021年首季合併營收35.36億元，年成長7.27％，也是同期新高。

中保科指出，中保科所提供服務能與民眾直接接觸的據點或通路及樣體，總數（服務客戶數）突破50萬，是歷年來之最。其中智慧城市事業約佔營收20％。

今年第一季，中保科轉投資的智慧建築企業保創科技等三家（保創、競日及防災），第一季營收合計較去年同期成長了86％。

中保科預期，今年房市持續看好，可望帶動智慧城市與智慧建築新一波需求。

中保科智慧城市本部執行長周興國指出，上市公司的建案有一半是中保科負責的，長年合作的客戶有有忠泰建設、國泰建設、宏普建設、潤泰等。除了統包豪宅建案的機電、弱電與消防工程，四月甫完工的瑞光社宅，獲得智慧建築銀級標章，其相關設備也是由中保科技一手規劃打造的。

目前智慧建築發展的三大重要趨勢，包括綠能環保、智慧感測與萬物互聯等。中保科指出，近年來，為切入消費者市場，集團陸續開發增加社區公共資訊APP與住宅APP，以提供使用者更即時便利的貼心服務，預期，物聯網生活服務的客戶數也可望以2位數成長。

(工商 )