東京奧運田徑培訓隊大合照，男子標槍選手鄭兆村已取得東奧門票。(黃邱倫攝)

東京奧運即將進入倒數百日，蔡英文總統今天特地南下國訓中心進行訪視，並且為正在備戰的國手們加油打氣，期許選手們能超越巔峰創造佳績。

教育部長潘文宗表示，這是蔡英文總統上任以來第7次來到國訓中心，只要每次有大型的國際賽事，總統都會來到國訓，從2016年來體育經費96億元，到今年已144億元，可見得她是多麼的關心選手。

中華奧會主席林鴻道也稱讚蔡英文，「蔡英文是我見過最關心體育的總統，她經常問我還有什麼需要幫忙的地方，只要能力所及總是不遺餘力，而且還有一個好消息，那就是這次東奧代表團裝備將獲得大大的提升，水準可望直追歐美。」

蔡英文表示，不論是硬體(國訓中心改建)或是軟體(東奧培訓)，只要能夠幫助選手們提升實力，政府絕對全力支持，就是希望能好好選手們照顧，進而協助他們能在奧運舞台上突破極限取得最佳成績。

東京奧運代表團總領隊蔡辰威說，東京奧運受到新冠肺炎疫情影響導致延遲了一年，雖然這會是最嚴峻的一次奧運，但也是中華隊最有機會的一次，期許大家都能好好把握。

蔡英文隨即馬不停蹄的探視了體操隊、羽球隊、桌球隊、跆拳道隊、空手道隊、拳擊隊以及田徑隊，並且與戴資穎、文姿云、鄭怡靜、林郁婷、黃筱雯、鄭兆村等好手們加油打氣，完成這次訪視行程。

(中時 )