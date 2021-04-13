近幾年女性健身風潮持續不間斷，因此也吹起運動風穿搭風潮，藝人、運動達人、KOL的愛牌AM ME持續推出好穿又好看的運動服，梁芸非、梁子棋、莫棠予、癡癡、Jessicababyfat都是品牌愛用者。近日AM ME全新推出的運動套裝，整體凸顯腿長腰細、時尚百搭又簡單舒適，最適合講究運動時尚的女生們入手。

AM ME的運動服實穿、舒適又時尚，左至右為梁子棋、莫棠予、Jessicababyfat示範穿搭。（圖／品牌提供）

AM ME運動套裝使用100%純棉MIT製造，純棉布料經過特殊水洗手法後，穿著觸感更柔軟，光澤度更柔和，保有純棉的透氣優點，選用台灣厚磅數的純棉布料，重磅質料升級不厚重且不易皺，並擁有舒適觸感，保溫性也非常好，無論秋冬微涼季節的實用單品，更是在台灣四季都可穿著不厚重的好選擇。

AM ME街頭感重磅純棉套裝清新白。（圖／品牌提供）

AM ME街頭感重磅純棉套裝神秘黑。（圖／品牌提供）

除了推出帽T和棉褲的套裝之外，特別同場加映推出更能凸顯腰腹間的小露性感的短版帽T，既率性又保有甜美，不讓肌膚過分暴露，達到恰到好處的健美性感魅力，既然努力健身就是為了讓自己更健康又能更美麗，不妨就大膽的露出3：7的完美比例，不為別人，只為自己的成就感。

短版帽T可展現性感運動風。（圖／品牌提供）

AM ME運動套裝在顏色的研發上，也推出時髦必備的冷色調可可灰色、沉穩黑色、萬眾矚目的閃耀亮眼紅色，衣服的側身設計採用不受限的衣寬剪裁，集中腰、臀部的線條美，帽子內裏加深穿戴時挺豎增加背後層次，可調式帽簷大小鬆緊，以落肩袖的舒適、高端、大器設計，擺脫緊身服裝的束縛，衣襬以流行趨勢的不收邊剪裁，更加強街頭時尚感。嚴選台灣工廠製作縫線細緻平整牢固，嚴實對稱，以單面磨毛技術，而布面光潔平整，布料通過不斷的摩擦，變得越來越柔軟和韌性。因獨特的磨毛工序，摩擦在製作的過程布料不容易起毛球。

AM ME街頭感重磅縮口運動棉褲、街頭感重磅純棉連帽上衣。（圖／品牌提供）

▍活動

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裝太好看了！

★獎品內容 ｜ AM ME運動套裝*1套，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/4/22

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)