為減少洗腎患者心臟衰竭的風險，台北榮總與賽仕(SAS)電腦軟體公司攜手合作，成功研發人工智慧預測系統，在洗腎過程中可「即時」收集連續性洗腎參數和生理數值，代替以往人工手抄紀錄，找出「腎友個人化」併發症與潛在因子，預判並警示心臟衰竭發生機率，精準計算洗腎後最理想的體重(乾體重)，減少因脫水不足造成的呼吸不順與心臟衰竭的風險，準確度高達90％，大幅提升洗腎安全性。

台北榮總內科部唐德成部主任表示，台灣洗腎人口密度位居全球第一，每年洗腎人口超過9萬人，其中約有5成洗腎病患是因為心血管疾而死亡，心臟衰竭為重要死因之一。以往在血液透析治療所引發的併發症，如血壓下降等，醫師多以當下症狀或儀器判斷再介入治療；另洗腎時乾體重的設定不易，脫水速度太多或太快，容易造成血壓下降，引發休克甚至死亡，只能仰賴醫師臨床經驗判斷。

人工智慧預測系統，可即時接收病人高達200組的生理和透析機數值，如動、靜脈壓力、血液流速等，再利用北榮大數據中心擷取病人病歷資料、檢驗結果、用藥資訊等多元資料，即時進行「個人量身」的人工智慧演算，及早研判可能發生心臟衰竭的風險讓醫護人員預作處置，並即時給予洗腎時最理想的乾體重，將體重調整誤差由過去300~500公克縮限到40公克內，成功降低80％誤差率，給予患者最適切的脫水量診療，提升洗腎效率。

一名73歲腎友，有心血管相關疾病，雖依醫師臨床經驗、檢驗數值和胸部X光片，判斷肺部積水情形設定乾體重，惟短時間內仍多次因心臟衰竭、呼吸喘住院，藉由人工智慧預測系統精準計算乾體重後，心臟衰竭狀況未再發生，僅需於門診追蹤即可。

唐德成部主任表示，過往礙於技術限制只能利用人工抄寫與資料的回溯性分析，此次與賽仕(SAS)電腦軟體公司合作研發人工智慧預測系統，可做到『毫秒』級即時掌握並監測每位病患獨特的因子，達到人工智慧的預判，可謂是成功邁向智慧醫療的重要里程，未來將運用人工智慧(AI)結合影像辨識資料，預判病患「肺積水」機率，進一步掌控體液過多對洗腎病患帶來的呼吸急促、心衰竭及高血壓的風險。

(中時 )