歐股周二徘徊在歷史高點的下方不遠；中國強勁的出口數據，強化了全球經濟復甦的樂觀信心。另投資人亦將注意力轉向於稍晚公布的美國通膨數據。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.02點或+0.23%，為436.26點。

德國出口導向的DAX指數上升0.2%。中國三月出口數據顯示強勁的增速，進口成長率也來到近四年新高。

美國債殖利率的上升，全球股市自三月以來面臨壓力。由於預期大量財政和貨幣刺激，以及快於預期的經濟彈升，將導致通膨飆升，美國債息已來到近14個月的高位。

周二市場焦點在於稍晚即將公布的美消費者物價數據，預期在三月將上升0.5%；而二月數據則為上升0.4%。

瑞典IT解決方案供應商Dustin上漲8.4%。Dustin宣布以4.25億歐元(約5.05億美元)收購荷比盧地區的軟硬體銷售和通路商Centralpoint。

(時報資訊)