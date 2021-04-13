崇友(4506)接獲台中英才路商辦/國際酒店超高速電梯汰舊換新共4台，以及台中台灣大道住宅大樓高速新梯共11台等大型訂單，合計將貢獻整體營收0.9億元，其中商辦/國際酒店今年7月動工、年底完工，估計可認列超過0.3億元，忠泰老佛爺估計認列超過0.5億元，預計2022年、2023年完工驗收認列，推升目前整體新梯(含汰舊換新)在手訂單來到歷史新高。

崇友總經理游本立表示，此次集團在新梯、汰舊換新業務接獲訂單，以最優評價打敗眾多歐日電梯大廠。尤其台中英才路商辦/國際酒店超高速電梯汰舊換新訂單，其為一棟地上47層、地下6層玻璃帷幕新穎建築，列為全台前20高樓層建築案，由崇友中高階「堅尼西斯」自有品牌耗時近兩年期間，成功研發每分鐘可達300公尺「超高速」系列的客梯產品。

游本立指出，公司近年來接獲多筆高速電梯新梯及汰舊換新訂單，包括君悅飯店、新板凱撒飯店、台大醫院等，2020年辦公大樓、百貨、飯店等商用案源營收比重11.84％，且高速梯銷售完工台數占新梯業務約8.08％。

目前崇友三大業務保持良好營運動能，目前在手新梯訂單約4000台，換算金額60億元，約2.3年業績，未來幾年營運表現無虞。

(時報資訊)