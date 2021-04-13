半導體設備與晶圓再生大廠辛耘(3583)執行長許明棋表示，受惠市場持續成長，今年看好度是歷年以來最佳的一年。辛耘兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫，目標成為全球12吋再生晶圓最大的廠。

辛耘今日參加證交所法說會。公司有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理，去年設備代理占營收58%，毛利率低於平均；自製設備、晶圓再生之製造業務占整體收比重42%，毛利率則高於平均。

辛耘看好產業成長趨勢，啟動擴產，台灣方面，12吋晶圓再生目前由原本的月產能12萬片，目前已增至月產能13萬片，預計六月之後增至14萬片。明年再增2萬片。也就是今明兩年將共增產4萬片。去年公司整體毛利率40%，再生晶圓毛利率略高於平均。

大陸並無再生晶圓廠，公司在大陸市場啟動建廠計畫。辛耘在大陸有95位員工，大陸所有12吋晶圓廠都是公司的客戶，因此對大陸市場熟悉。看好中國市場對晶圓再生之需求，啟動新廠規畫，3月第一個清洗機台進廠，今年5~6月可跟客戶測試及驗證，年底希望有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規劃為每月40萬片，加上台灣產能，將有機會成為全球最大的12吋再生晶圓廠。

辛耘執行長許明棋指出，大陸晶圓再生有二家至三家對手，包括日本有兩家業者。但辛耘對客戶的經驗成為利基，目前站在最有利的位置。

辛耘樂觀看待市場環境及展望，未來10到20年，整體半導體產業產值年複合成長率將達5%-6%，高於全球GDP成長率2.5%-3%；今年預估成長8-10%。且隨著半導體先進製程持續發展，前段的前進製程持續往5奈米、3奈米、2奈米、1奈米推進，也持續發展先進封裝。

辛耘執行長許明棋表示，成長動能另有中國大陸半導體持續擴廠，辛耘拿到不少生意。八吋半導體廠產能供不應求。化合物半導體方面，隨著電動車及5G等投資大幅增加，以及第三代半導體崛起，高功率及高頻率半導體需求高速成長。另外，Mini LED、Micro LED新應用起步，再次帶動LED產業成長。

辛耘今年業績回復成長，第一季業績表現不淡，營收9.56億元，年增51.81%。

去年受到大陸疫情影響，大陸不少晶圓廠建廠進度延後，但公司營業淨利仍逆增，整體獲利則小幅下滑。

辛耘去年受疫情因素干擾，業績略減，2020年全年營收35.8億元，年減9.35%。在產品組合優化下，毛利率40.67%，年增5.62個百分點，稅後淨利約3.05億元，年減5.34%，EPS為3.8元。

(時報資訊)