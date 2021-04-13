據悉，東南亞最大網約車與食物配送科技業者Grab，將於美國時間13日，宣布與美國Altimeter合併。一旦合併後，Grab市值預估將高達近400億美元，並可在市場公開交易。

成立不到10年，但市值早超過10億美元，加上又未在股票市場公開交易的Grab，是一家東南亞最大獨角獸業者，其營業項目除了有網路叫車外，還有包含外送，支付，訂票甚至借貸服務等，可說是包山包海什麼都有的服務。2018年，更把勁敵Uber擠出有6.5億人口的東南亞市場。

至於美國Altimeter Capital，則包括擁有由亞洲某集團與富達國際(Fidelity International)，以及駿利亨德森投資(Janus Henderson)所組成的40億美元私募投資公開股權資本業者。

若Grab真與這家Altimeter Capital所屬的空白支票，也就是特殊目的收購業者（SPAC）合併的話，這筆接近400億美元的預估金額交易，將會是SPAC有史以來最大一宗。

不過Grab拒絕評論，總部位於矽谷的Altimeter也沒有回應。

總公司在新加坡的Grab，2020年市值才160億美元，目前應可暴增至400億美元。其中，早就投資的日本軟銀集團與中國大陸的滴滴出行，也算是既得利益者之二。

Grab選擇在美國掛牌，將比在自己活耀地盤印尼，要擁有許多國際優勢。同時，Grab當地競爭對手Gojek，也即將要與印尼的電子商務大廠Tokopedia合併。

Grab在2020年的淨收入雖狂增70％，但還是沒有賺到錢，但公司預估，自己最大事業部門食物配送方面，2021年底將可損益兩平將收支平衡。因為疫情發生後，很多民眾消費習慣，已經轉向變成網路愛好者。

目前，Grab在8個國家區域與398個城市都有業務，並已成為東南亞地區最有價值的初創業者。

(時報資訊)