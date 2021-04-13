87歲鍾姓老婦人步履蹣跚的徘徊在台中市西屯區台灣大道上，熱心民眾發現後報警求助，在員警耐心地詢問及安撫下，終於順利聯繫上老婦家屬，平安將其護送返家。

台中市警察局第六分局市政派出所警員孫嘉駿日前巡邏時，獲報於台灣大道3段前，有名老婦人神情緊張地在公車站牌前四處張望，狀似迷失方向，員警到場後發現老婦人面露疲憊，便先將其帶返派出所，並提供麵包供老婦人充飢。

在員警耐心陪伴下，鍾姓老婦人焦躁不安的情緒逐漸緩和下來，向員警表示，她一早從雲林搭車北上，欲探望已出嫁至台中的女兒，卻在抵達台中時，突然忘記女兒的住家位置及聯絡方式，因而感到無助慌張。

幸好員警以查詢系統核對老婦人的身分，及確認其女兒的住處後，立即開車護送老婦人前往該址與女兒團聚。

警方呼籲，若家中有長輩者，應注意其可能常活動之範圍，並讓其配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，若不慎走失時，警方可第一時間確認走失者身分，以利協助返家。

(中時 )